«Подкалывал их немного»: Алексей Чумаков — о работе жюри в «Шоу Аватар» и своем разоблачении

Раскрыт еще один герой «Шоу Аватар». Под образом Лешего скрывался певец Алексей Чумаков. По словам артиста, выбирая героя, он остановился на своей полной противоположности — маленьком и зеленом персонаже.
В субботнем выпуске Алексей исполнил песню Эрика Клэптона Change the World. В этот раз судьи были единодушны, что аватаром управляет Алексей Чумаков, и чутье их не подвело. Однако артист не в обиде, что его раскусили.
«Я очень хорошо отношусь ко всем членам жюри. Да, подкалывал их немного, но Леший — это такая сублимация: можно прикрыться им и сделать вид, что это не ты, — рассказал Teleprogramma.pro Алексей. — Старался поменьше юморить, чтобы по стилистике шуток меня не узнали. Тимура и Сергея знаю пару десятков лет, Иду и Марка тоже неоднократно встречал на выступлениях. Мне кажется, пригласить Иду было отличной идеей продюсеров: она привлекла к шоу интернет-аудиторию».
Алексей Чумаков в образе Лешего. Фото: канал НТВ
Как признается певец, когда ему впервые только рассказали о программе, было очень сложно представить, как все будет происходить. По словам Алексея, проект очень необычный, зрелищный и невероятно сложный технически: жюри и зрители видят цифровых героев в режиме реального времени, ничего не дорисовывается на постпродакшене.
«Поначалу я хотел выбрать для себя женский образ, чтобы запутать судей еще сильнее, но мне не разрешили. Остановил свой выбор на Лешем — маленьком и зеленом — своей полной противоположности, — признается музыкант. — Я принимал участие во многих телешоу, но здесь мне было проще всего физически: аватар уже одет, обут, с прической и в гриме, а мне достаточно было просто надеть на себя костюм для захвата движения и управлять готовым персонажем».
По словам Алексея, репертуар выбирали вместе с музыкальными редакторами. К тому же стояла задача подобрать такой тембр, чтобы артиста тут же не разоблачили.
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Алексей Чумаков. Фото: канал НТВ
«Я успел спеть бас-баритоном, тенором, альтом, ну и, когда понял, что жюри в шаге от того, чтобы меня раскрыть, решил не скрываться и исполнить композицию своим голосом», — поясняет Алексей Чумаков
А может, стоило еще поиграть с жюри в кошки-мышки? Тогда мы бы еще какое-то время наслаждались обществом веселого Лешего!