«Подкалывал их немного»: Алексей Чумаков — о работе жюри в «Шоу Аватар» и своем разоблачении

Раскрыт еще один герой «Шоу Аватар». Под образом Лешего скрывался певец Алексей Чумаков. По словам артиста, выбирая героя, он остановился на своей полной противоположности — маленьком и зеленом персонаже.

В субботнем выпуске Алексей исполнил песню Эрика Клэптона Change the World. В этот раз судьи были единодушны, что аватаром управляет Алексей Чумаков, и чутье их не подвело. Однако артист не в обиде, что его раскусили.