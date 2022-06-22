«Достраиваем дом»: Ковальчук рассказала о судьбе особняка в Испании

Певица Юлия Ковальчук в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о своем особняке в Испании, который они строят вместе с мужем музыкантом Алексеем Чумаковым.
«Мы пока ничего не планируем насчет отпуска. Сейчас такие времена. Мы достраиваем дом в Испании. Если получится, то поедем туда. Не получится — поедем позже. Мы стали философски относиться ко всем таким поездкам. Если у нас с мужем Лешей появится 10-12 дней для совместного отпуска, то мы с удовольствием все соберемся и поедем».
По словам Ковальчук, у них дома в России много развлечений. «Если получится, то на море, конечно, съездим», — заявила Юлия.
Напомним, что Ковальчук и Чумаков уже несколько лет строят дом в Испании. Из-за событий в мире им будет непросто его достроить.