«Достраиваем дом»: Ковальчук рассказала о судьбе особняка в Испании

По словам певицы, они с мужем ничего не планируют на будущее.
Юлия Ковальчук

Юлия Ковальчук. Фото: Global Look Press

Певица Юлия Ковальчук в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о своем особняке в Испании, который они строят вместе с мужем музыкантом Алексеем Чумаковым.

«Мы пока ничего не планируем насчет отпуска. Сейчас такие времена. Мы достраиваем дом в Испании. Если получится, то поедем туда. Не получится — поедем позже. Мы стали философски относиться ко всем таким поездкам. Если у нас с мужем Лешей появится 10-12 дней для совместного отпуска, то мы с удовольствием все соберемся и поедем».

По словам Ковальчук, у них дома в России много развлечений. «Если получится, то на море, конечно, съездим», — заявила Юлия.

Напомним, что Ковальчук и Чумаков уже несколько лет строят дом в Испании. Из-за событий в мире им будет непросто его достроить.

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