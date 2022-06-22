«Достраиваем дом»: Ковальчук рассказала о судьбе особняка в Испании

По словам Ковальчук, у них дома в России много развлечений. «Если получится, то на море, конечно, съездим», — заявила Юлия.

Напомним, что Ковальчук и Чумаков уже несколько лет строят дом в Испании. Из-за событий в мире им будет непросто его достроить.

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