«Наследники и самозванцы» с Ляйсан Утяшевой повторят структуру другой популярной игры

Канал ТВ-3 разъяснил, какие правила будут у нового реалити-шоу «Наследники и самозванцы», которое ведет Ляйсан Утяшева.
Проект собрал в одном замке 18 звезд шоу-бизнеса. Им предстоит пережить настоящую психологическую драму и пройти проверку на прочность, которая раскроет их подлинную человеческую природу. Знаменитостей ждет детективный сюжет и множество испытаний для тела и разума. Победителю достанется приз в пять миллионов рублей.
Правила шоу напоминают популярную игру для вечеринок «Мафия». В замке окажутся 15 «наследников» и 3 «самозванца», выбранные при помощи слепого жребия втайне от остальных игроков. «Самозванцам» на протяжении всего игрового дня приходится скрывать свою сущность, чтобы ничем не отличаться от «наследников». Раскрыться можно только по ночам.
Все вместе игроки проходят зрелищные, леденящие кровь испытания, чтобы по их итогам зарабатывать деньги и пополнять общий призовой фонд проекта. Максимально возможная сумма главного приза — пять миллионов рублей.
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В ходе игры «наследники» пытаются вычислить «самозванцев», а те — убедить всех в своей невиновности. В каждой серии игроки встречаются на совещании за круглым столом. По его итогам проводится открытое голосование и выявляется участник, который покинет игру. Задача «наследников» — выгнать «самозванца», задача «самозванцев» — убедить всех выгнать «наследника». Выбывающий участник перед уходом объявляет оставшимся свой статус.
После круглого стола «самозванцы» встречаются на Ночном совете и решают, кто из «наследников» должен, по их мнению, покинуть игру следующим. Если их команда только что понесла потери, то «самозванцы» могут в качестве альтернативы переманить одного из «наследников» к себе.
Красивое, эмоциональное, полное сюрпризов, тайн и загадок шоу «Наследники и самозванцы» скоро стартует в эфире канала ТВ-3.