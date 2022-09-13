Ляйсан Утяшева приглашает в свой замок: стартовали съемки реалити «Наследники и самозванцы»

Канал ТВ-3 приступил к съемкам своего самого масштабного шоу этого сезона — «Наследников и самозванцев» с Ляйсан Утяшевой.

Этот телепроект призван заменить в эфире многолетний хит канала, легендарное шоу «Последний герой». «Наследники и самозванцы» объединяют в себе сразу несколько всемирно популярных форматов. Действие развернется в роскошном замке в Подмосковье, созданном в стиле старинных английских особняков. Туда уже заселились 18 звездных участников, имена которых пока что держатся в секрете. Им предстоит пройти суровые испытания на выносливость и смекалку, бросить вызов своим страхам и выстроить сложную психологическую игру с другими участниками, чтобы побороться за главный приз размером 5 миллионов рублей.