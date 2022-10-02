Люся Чеботина раскрыла неприятный момент в участии в «Шоу Аватар»

Вечером 1 октября в «Шоу Аватар» на канале НТВ раскрыли певицу Люсю Чеботину, которая выступала в цифровом образе Мэри Поппинс.

25-летняя артистка немного расстроилась, но и нашла положительный момент в том, что покинула проект.

«Есть плюс, не надо теперь никому врать, что это не я, - написала Люся в социальной сети. – Было, конечно, трудновато постоянно шептаться на площадке, прятаться, изворачиваться, когда спрашивали, но это безумно крутой экспириенс (опыт, - Прим. авт.) в моей жизни! Лето прошло не зря!»

Чеботина поблагодарила создателей «Шоу Аватар» и добавила, что они стали для нее как семья.