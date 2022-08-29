НТВ раскрыл героев «Шоу Аватар»

На канале НТВ с 3 сентября стартует новый проект «Шоу Аватар», в котором цифровые аватары предстанут перед зрителями в образах сказочных героев. А озвучивать их будут популярные артисты. Зрителям и жюри предстоит угадать - кто же прячется в том или ином аватаре.

Создатели проекта - команда популярной «Маски». Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн на презентации раскрыл всех героев шоу: Дюймовочка, Русалочка, Леший, Мэри Поппинс, Емеля, Человек-амфибия, Красная Шапочка, Белоснежка и Джинн.

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В жюри в этот раз вошли Сергей Лазарев, Тимур Батрутдинов, Ида Галич, Марк Тишман и Аида Гарифуллина. Ведущим «Аватара» стал Вячеслав Макаров.