«Когда они ко мне подошли, я даже испугалась»: Маша Распутина – о «Шоу Аватар» и новом опыте

Раскрыт секрет еще одного персонажа «Шоу Аватар». Под образом Белоснежки скрывалась известная советская и российская певица Маша Распутина. Артистка призналась, что это ее любимый персонаж.

В третьем выпуске Маша Распутина исполнила песню Анны Герман «А он мне нравится», после чего представители жюри дружно пропели в знак поддержки: «Она нам нравится, нравится, нравится…». И все за исключением Аиды Гарифуллиной, угадали, кто управлял аватаром этой сказочной героини. Только оперная певица назвала имя Татьяны Овсиенко.

По словам Маши Распутиной, она уже много лет на эстраде и скрыть свой тембр голоса оказалось непросто. Но у артистки были свои секреты.