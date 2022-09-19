«Когда они ко мне подошли, я даже испугалась»: Маша Распутина – о «Шоу Аватар» и новом опыте

Раскрыт секрет еще одного персонажа «Шоу Аватар». Под образом Белоснежки скрывалась известная советская и российская певица Маша Распутина. Артистка призналась, что это ее любимый персонаж.
В третьем выпуске Маша Распутина исполнила песню Анны Герман «А он мне нравится», после чего представители жюри дружно пропели в знак поддержки: «Она нам нравится, нравится, нравится…». И все за исключением Аиды Гарифуллиной, угадали, кто управлял аватаром этой сказочной героини. Только оперная певица назвала имя Татьяны Овсиенко.
По словам Маши Распутиной, она уже много лет на эстраде и скрыть свой тембр голоса оказалось непросто. Но у артистки были свои секреты.
Маша Распутина в образе Белоснежки. Фото: канал НТВ
Маша Распутина: «Надевать костюм помогают человек десять»
«Я считаю, что талантливый человек должен быть талантлив во всем. Поэтому пришлось поднять из глубин памяти тот период, когда я была юной девушкой и пела тоненьким высоким голоском, пела свою любимую Людмилу Сенчину, я обожала её «Золушку» и «По камушкам». Я старалась передать тот свой образ и те интонации», - пояснила певица.
Как раз в предыдущем выпуске Маша Распутина и исполнила песню «По камушкам», а вот свое выступление в «Шоу Аватар» она начала с композиции «Лесной олень» из кинофильма «Ох уж эта Настя». Репертуар певица подбирала сама.
По словам артистки, самым сложным был процесс управления своим аватаром. Маша Распутина до сих пор удивляется, как согласилась на такую авантюру. Как объясняет певица, сначала нужно было облачиться в нечто похожее на гидрокостюм, весь облепленный датчиками, а уже потом надеть на голову многокилограммовый прибор.
Распутиной показалось, что он весит килограммов двадцать. Как уверяет артистка, ей помогло то, что она занимается спортом и в целом довольно крепкая сама по себе.
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Маша Распутина. Фото: канал НТВ
«Надевать костюм помогают человек десять, у каждого своя задача. Когда они одновременно ко мне подошли, я даже сначала испугалась. «Чего вы от меня хотите?» – говорю, - рассказала Маша Распутина Teleprogramma.pro. - А они раз-раз и за две минуты полностью меня экипировали.
Маша Распутина призналась, что благодаря «Шоу Аватар» получила полезный опыт. Также она отметила, что на площадке царит теплая атмосфера, а над проектом работает дружная и слаженная команда.