Ни денег, ни документов: Распутину обворовали в Турции

Отпуск Маши Распутиной на турецком курорте за считанные дни до отъезда был необратимо испорчен. Знаменитость подвела собственная невнимательность.

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Исполнительница «Розы чайной» отправилась на шопинг и так увлеклась процессом, что не заметила, как оставила сумочку без присмотра (в ней были наличные, банковские карты и паспорта). И пока Распутина примеряла вещи, неизвестный утащил аксессуар.

Через время звезда спохватилась. Она заблокировала карты, обратилась в полицию, а заодно и в консульство с заявлением о краже паспорта.

Однако в итоге история закончилась позитивно. «Комсомольская правда» уточняет, что воры подбросили сумку Распутиной в тот же магазин, правда, уже без наличных.

Ранее муж Маши Распутиной рассказал правду о браке с ней.