«И тут вдруг выходит Лариса…»: Гузеева стала новой ведущей «Голос 60+»

В новом телесезоне вокальное шоу «Голос 60+» выйдет с другим ведущим. Вакантную должность заняла Лариса Гузеева. Вот как эту новость прокомментировал главный продюсер музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрий Аксюта.

«Несколько сезонов назад мы решили с Дмитрием Нагиевым, что после десяти лет он возьмет творческую паузу. Прошлый «Голос» как раз стал юбилейным, а значит, пришло время перемен. Новый сезон по традиции открывает конкурс для исполнителей старшего поколения, и вести его мы предложили одной из самых ярких звезд, несравненной и харизматичной Ларисе Гузеевой», — сказал он.

«Предложение стать ведущей «Голос 60+» было максимально неожиданным для меня, — говорит актриса и телезвезда. — Конечно, страшно. Проекту «Голос» десять лет, и все привыкли к Диме Нагиеву. Он — блестящий ведущий и делал это просто превосходно, как и все, что он делает». «В раскрученные проекты всегда очень сложно входить. Даже если ты прыгнешь выше головы, тебя все равно будут сравнивать, и ты будешь раздражать. Я не знаю ни одного популярного проекта, когда появлялся новый ведущий, и народ кричал: «Аллилуйя! Мы вас ждали!» Так не бывает. Все складывается, все органично, все привыкают, и тут вдруг выходит Лариса… Поэтому я, конечно, готова к камням в свой адрес, готова к критике и понимаю, что она будет. Это неизбежно».

Гузеева отметила, что мужчине в кадре можно гораздо больше, чем женщине. При этом современный телезритель не приветствует домашних заготовок от ведущего — нужно быть живым и естественным здесь и сейчас, во время съемки.