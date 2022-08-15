«Голос» возвращается на Первый канал: Корнелюк и Малинин вошли в жюри

И уже 16 августа стартуют съемки слепых прослушиваний пятого сезона «Голос 60+», а премьера шоу в эфире Первого ожидается в ближайшее время.

Кресла наставников команд займут: Елена Ваенга и Валерий Сюткин, уже имеющие опыт работы в «Голосе», а также дебютирующие в проекте Александр Малинин и Игорь Корнелюк.