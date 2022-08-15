«Голос» возвращается на Первый канал: Корнелюк и Малинин вошли в жюри

Кастинги активно проходили все лето.
Ведущий Дмитрий Нагиев

Ведущий Дмитрий Нагиев. Стоп-кадр из шоу "Голос"/ Первый канал

На Первом канале возобновляется трансляция проектов «Голос», «Голос.Дети» и «Голос.60+».

По традиции первыми начинают выступать на канале представители старшего поколения. Как сообщили на Первом сайту Teleprogramma.pro в течение лета в телецентре «Останкино» проходили кастинги.

 

Летом на Первом канале проходили кастинги. Фото: Первый канал

И уже 16 августа стартуют съемки слепых прослушиваний пятого сезона «Голос 60+», а премьера шоу в эфире Первого ожидается в ближайшее время.

Кресла наставников команд займут: Елена Ваенга и Валерий Сюткин, уже имеющие опыт работы в «Голосе», а также дебютирующие в проекте Александр Малинин и Игорь Корнелюк.

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