«Голос» возвращается на Первый канал: Корнелюк и Малинин вошли в жюри

На Первом канале возобновляется трансляция проектов «Голос», «Голос.Дети» и «Голос.60+».
По традиции первыми начинают выступать на канале представители старшего поколения. Как сообщили на Первом сайту Teleprogramma.pro в течение лета в телецентре «Останкино» проходили кастинги.
Летом на Первом канале проходили кастинги. Фото: Первый канал
И уже 16 августа стартуют съемки слепых прослушиваний пятого сезона «Голос 60+», а премьера шоу в эфире Первого ожидается в ближайшее время.
Кресла наставников команд займут: Елена Ваенга и Валерий Сюткин, уже имеющие опыт работы в «Голосе», а также дебютирующие в проекте Александр Малинин и Игорь Корнелюк.