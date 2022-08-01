Гастропутеводитель по Рязани: лучшая рыба, грибы-свинушки, калинник и фирменные маринады для шашлыков

12 июля состоялась премьера нового кулинарного трэвел-реалити «Повара на колесах». Это увлекательное шоу от медиагруппы «Красный квадрат» и туристического сервиса RUSSPASS, в котором звездные повара из Москвы отправляются в гастрономическое путешествие по России на своем фудтраке.
Создатели объединили в одной программе два самых любимых формата зрителей и нашли «рецепт» идеального шоу: интересные экскурсии по достопримечательностям города, туристические «фишки», лучшие рестораны, особенности местной кухни и знакомство с локальными продуктами на фермерском рынке.
Конечно, не обошлось без «перчинки»: в каждом городе шеф-повара устраивают настоящую кулинарную битву. А местные жители решают, чье авторское блюдо вкуснее и ярче отражает их региональную самобытность.
Первым городом, радушно встретившим именитых поваров, стала Рязань. Это старейший город России, уютно расположившийся на правом берегу Оки. Она входит в тридцатку самых крупных городов страны и по праву занимает первые места в сердцах приезжающих сюда туристов.
Рязань объединяет в себе богатое историческое наследие и удивительные пейзажи, настоящий «русский дух» и гостеприимных жителей. Здесь – места, которые вдохновляли на творчество Сергея Есенина и толкали к открытиям Константина Циолковского. В этом городе можно прикоснуться к истории в стенах Кремля, прогуляться по местному «Арбату» и даже увидеть «Грибы с глазами». А какая же Рязань на вкус?
Лучше всего во вкусах разбираются профессионалы своего дела. Один из героев первого выпуска шоу «Повара на колесах» – Антон Ковальков – шеф-повар московского ресторана Deep Fried Friends и, пожалуй, главный фанат русской кухни в ее необычном прочтении.
Он и сам в шутку называет себя «амбассадором гречки». Антон заслуженно считается одним из лучших шефов страны – он умеет удивлять неожиданными вкусовыми сочетаниями и не раз громко заявлял о себе на стажировках в Копенгагене, Лондоне, Нью-Йорке, Чикаго и Сан-Франциско, а также на кулинарных саммитах по всему миру.
Эксклюзивно для Teleprogramma.pro шеф рассказал, как проходили съемки шоу «Повара на колесах» и поделится своими впечатлениями от поездки в Рязань.
Что посмотреть?
Рыбацкая деревня. Фото: пресс-служба программы «Повара на колесах»
«Мой личный must-visit в Рязани, оставивший самое яркое впечатление от всей поездки – Рыбацкая деревня. Она появилась недавно, но сразу же стала местной «звездой»: вы, наверняка, встречали фото оттуда в социальных сетях, - говорит Антон Ковальков. - Деревня расположена в очень красивой природной локации и выполнена в норвежском стиле. Тут есть и гостиничный комплекс, и лодочная станция, и прекрасный ресторан. Не забудьте подняться на маяк, вид просто невероятный!»
Фермерский рынок
В Рязани стоит попробовать грибы-свинушки. Фото: пресс-служба программы «Повара на колесах»
«Я всегда заглядываю на местные рынки в путешествиях, чтобы понять, про что этот город, что он рассказывает о себе на гастрономическом языке. Локальная еда – важная часть культуры, - поясняет Антон Ковальков. - В Рязани рынок очень самобытный, как из детства. Настоящим гастрономическим открытием для меня стали местные сезонные грибы свинушки, которые нам предложили в одной из лавок.
Мы, жители средней полосы, об этих грибах никогда и не слышали. Мой напарник по шоу и хороший друг, шеф-повар Георгий Троян, даже включил их в свое авторское блюдо для кулинарной битвы – свинушки получились сумасшедшие! Обязательно попробуйте, если решите посетить Рязань».
Где попробовать местную кухню
- Ресторан «Рыбацкой деревни»
Антон Ковальков в ресторане «Рыбацкой деревни». Фото: пресс-служба программы «Повара на колесах»
«Очень достойный ресторан – меня не разочаровала ни одна позиция. Здесь советую пробовать местные блюда из рыбы. Особенно рекомендую заказать судака с кремовым картофелем и соусом из креветок, - говорит Антон Ковальков. - Судак – моя любимая рыба, можно сказать «родная» – я родился в Нижегородской области, там судака едят много и часто».
2. Гастробар «Есть»
«Отличный гастробар со стильным интерьером и прекрасной русской кухней в необычном исполнении, отсылающей к знакомым вкусам из детства. Нас угощал шеф-повар заведения – понравился весь сет!
Отмечу перепелку, запеченную в капустном листе. Этот интересный прием запекания был привезен шеф-поваром из одной деревушки в рязанской области, - рекомендует Антон Ковальков. - Возможно, я даже заберу его на свою кухню, чтобы познакомить и своих гостей с древними рязанскими кулинарными традициями».
3. Кафе «Графин»
Интерьеры кафе «Графин». Фото: vk.com/cafegrafin
«За аутентикой – сюда. В кафе готовят традиционные блюда только из локальных фермерских продуктов и стараются подчеркнуть натуральный вкус ингредиентов. Обязательно возьмите калинник – я его нарек «братом пряника», - рекомендует Антон Ковальков. - Очень нежный и оригинальный десерт, похожий на симбиоз пряника и пирожного «Картошка».
Чем вдохновляет город?
«В финале шоу нам предстояло разработать авторские блюда и вынести их на суд жителей. Побеседовав с рязанскими коллегами и посетив местный рынок, я узнал, что здесь находится много перепелиных ферм. Долго думать, какой продукт взять за основу, не пришлось: что может быть прекраснее, чем качественная фермерская перепелка, которую все хвалят? - говорит Антон Ковальков.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Перепелку я решил замариновать – часто использую этот прием для того, чтобы усилить и подчеркнуть естественный вкус продукта, внести в уже знакомый вкус новые нотки. Поэтому на своей кухне я люблю мариновать привычные продукты – цыпленка, например».
«Вот три моих любимых рецепта маринадов, которые легко повторить дома».
- Для птицы: маринад в азиатском стиле
Вам понадобится:
Растительное масло – 200 г
Соевый соус – 50 г
Кориандр (сухой и свежий) – 20 г
Чеснок (свежий) – 15 г
«Свежий кориандр нарежьте вместе с ножками, а чеснок раздавите. Все перемешайте, положите птицу и оставьте минимум на два часа. После лучше всего будет запечь или сделать шашлык, тогда соевый соус даст прекрасный карамельный вкус и оттенок».
- Для мяса: мой классический шашлычный маринад
Вам понадобится:
Растительное масло – 0,5 л
Кетчуп – 100 г
Лук – 20 г
Приправа для шашлыка – 5-7 г
Кориандр – 5-7 г
Уксус – 25 г
Сок половины лимона
«Масло должно быть нейтральным – я обычно беру подсолнечное или из виноградных косточек. Выдерживать мясо в маринаде необходимо от 2-х часов. Главное – не солить! Посолите, когда уже снимете шашлык с огня – так он останется сочным».
- Для птицы: необычный маринад с кленовым сиропом
Вам понадобится:
Растительное масло – 100 г
Кленовый сироп – 15 г
Лимонный сок – 15 г
Лимонная цедра – 5 г
Свежий тимьян – 5 г
«Этот маринад очень хорошо подходит для цыпленка или перепелки. Масло должно быть нейтральным, а от тимьяна нам понадобятся только листики. Все ингредиенты смешайте, положите мясо и оставьте минимум на два часа. Затем приготовьте любым способом. Приятного аппетита!»
«Повара на колесах». Вид сверху. Фото: пресс-служба программы
Теперь можно смело отправляться в Рязань! Перед поездкой не забудьте посмотреть тревел-реалити «Повара на колесах». Программу создает медиагруппа «Красный квадрат» совместно с сервисом для путешествий по России RUSSPASS при поддержке Института развития Интернета (ОАО «ИРИ»).
Новые серии выходят каждый понедельник только в официальных сообществах проекта в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
Путешествуйте по России вместе с «Поварами на колесах» и помните: аппетит приходит во время езды!