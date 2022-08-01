Гастропутеводитель по Рязани: лучшая рыба, грибы-свинушки, калинник и фирменные маринады для шашлыков

12 июля состоялась премьера нового кулинарного трэвел-реалити «Повара на колесах». Это увлекательное шоу от медиагруппы «Красный квадрат» и туристического сервиса RUSSPASS, в котором звездные повара из Москвы отправляются в гастрономическое путешествие по России на своем фудтраке.

Создатели объединили в одной программе два самых любимых формата зрителей и нашли «рецепт» идеального шоу: интересные экскурсии по достопримечательностям города, туристические «фишки», лучшие рестораны, особенности местной кухни и знакомство с локальными продуктами на фермерском рынке.

Конечно, не обошлось без «перчинки»: в каждом городе шеф-повара устраивают настоящую кулинарную битву. А местные жители решают, чье авторское блюдо вкуснее и ярче отражает их региональную самобытность.

Первым городом, радушно встретившим именитых поваров, стала Рязань. Это старейший город России, уютно расположившийся на правом берегу Оки. Она входит в тридцатку самых крупных городов страны и по праву занимает первые места в сердцах приезжающих сюда туристов.

Рязань объединяет в себе богатое историческое наследие и удивительные пейзажи, настоящий «русский дух» и гостеприимных жителей. Здесь – места, которые вдохновляли на творчество Сергея Есенина и толкали к открытиям Константина Циолковского. В этом городе можно прикоснуться к истории в стенах Кремля, прогуляться по местному «Арбату» и даже увидеть «Грибы с глазами». А какая же Рязань на вкус?

Лучше всего во вкусах разбираются профессионалы своего дела. Один из героев первого выпуска шоу «Повара на колесах» – Антон Ковальков – шеф-повар московского ресторана Deep Fried Friends и, пожалуй, главный фанат русской кухни в ее необычном прочтении.

Он и сам в шутку называет себя «амбассадором гречки». Антон заслуженно считается одним из лучших шефов страны – он умеет удивлять неожиданными вкусовыми сочетаниями и не раз громко заявлял о себе на стажировках в Копенгагене, Лондоне, Нью-Йорке, Чикаго и Сан-Франциско, а также на кулинарных саммитах по всему миру.

Эксклюзивно для Teleprogramma.pro шеф рассказал, как проходили съемки шоу «Повара на колесах» и поделится своими впечатлениями от поездки в Рязань.

Что посмотреть?