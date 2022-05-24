Такая же секретность: создатели «Маски» придумали новое похожее шоу

В каждом выпуске будут участвовать восемь знаменитостей. Их надо будет рассекретить.

Самый популярный проект НТВ «Маска» завершился, и создатели решили порадовать поклонников новым похожим проектом. Новая программа будет называться «Аватар-шоу».

Перед звездным жюри на сцене будут появляться не существующие в реальности, но любимые с детства персонажи — от героев сказок до фантастических пришельцев из других галактик.

А вот петь за них будут реальные артисты. И зрителям вместе с жюри предстоит также угадывать — кто прячется в том или ином герое.

В каждом выпуске «Аватар-шоу» будут участвовать восемь знаменитостей. Во время выступления они будут находиться в специальной комнате, откуда получат возможность не просто озвучивать своего аватара, но и передавать ему с помощью новых технологий свои движения и даже эмоции.

Жюри будет состоять из пяти человек, их имена пока держатся в секрете. Ведущим «Аватар-шоу» станет Вячеслав Макаров.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.