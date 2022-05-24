Такая же секретность: создатели «Маски» придумали новое похожее шоу

Самый популярный проект НТВ «Маска» завершился, и создатели решили порадовать поклонников новым похожим проектом. Новая программа будет называться «Аватар-шоу».
Перед звездным жюри на сцене будут появляться не существующие в реальности, но любимые с детства персонажи — от героев сказок до фантастических пришельцев из других галактик.
А вот петь за них будут реальные артисты. И зрителям вместе с жюри предстоит также угадывать — кто прячется в том или ином герое.
В каждом выпуске «Аватар-шоу» будут участвовать восемь знаменитостей. Во время выступления они будут находиться в специальной комнате, откуда получат возможность не просто озвучивать своего аватара, но и передавать ему с помощью новых технологий свои движения и даже эмоции.
Жюри будет состоять из пяти человек, их имена пока держатся в секрете. Ведущим «Аватар-шоу» станет Вячеслав Макаров.
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