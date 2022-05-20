«Загугли звезду»: IVAN – о реальном имени, шоу «Маска», отношениях с Дробышем и Носковым, «голом» номере на «Евровидении» и личной жизни

Впервые мы увидели молодого певца Сашу Иванова, больше известного, как IVAN, на концерте Николая Носкова. Тогда Николай Иванович впервые начал выходить на сцену после инсульта. И IVAN не только выступал на концерте, но и всячески помогал легендарному музыканту освоить сценическое пространство. Кто же тот человек, который разделил с Николаем Носковым одну сцену?

За плечами артиста IVAN солидная творческая биография. Он участник «Евровидения-2016» от Беларуси, финалист проектов «Главная сцена» и «Битва хоров». Также артист анонсировал сольный концерт, который состоится 25 мая в одном из московских клубов.

А накануне своего выступления в рамках проекта «Загугли звезду» рассказал о дружбе с Николаем Носковым, методе Виктора Дробыша, волках на «Евровидении» и жене, укротившей питона.

«Меня зовут IVAN, я артист. Родом я из Беларуси, города Гомеля Новобелецкого района. Мое детство прошло шикарно. Я учился в 15-й школе, ходил в первую музыкальную школу имени Чайковского. Учился играть на классической гитаре. Отец мой — музыкант, мама тоже поет, играет. Старший брат – гитарист. В моей семье все музыканты, так что выбора у меня совершенно не было. Если честно, оно как-то с детства все пошло-поехало».

— Что вы помните о школе?



— Первая любовь, самый первый концерт. Впервые я выступал на публике на дне рождения у своего папы. Дико смущался, сильно стеснялся. Для меня это был переломный момент. Я боялся выступать даже перед родными, страшно нервничал. Помню, что исполнял песню группы «Любэ» — «Серыми тучами небо затянуто». Я не знаю, почему мы ее выбрали. Старший брат аккомпанировал на гитаре, а я сидел перед родителями, и мама держала передо мной вот такое вот вафельное полотенце, чтоб я никого не видел и не смущался. Представляете, до чего доходило?

И я закрываю глаза, начинаю петь и потом открываю их на припеве, этого полотенца уже нет, а передо мной сидит родня. У меня просто стеклянные глаза, но я все равно допел. В принципе все прошло нормально. Но еще очень долго я сильно нервничал перед выходом на сцену.

— Проект «Маска» вам бы подошел?

Да, вполне, поэтому жду приглашения. Кому и куда писать, кому говорить о своем желании участвовать в нем?

— Расскажите о своих родителях.

-Папа у меня был артист, тоже музыкант, звукорежиссер, играл на гитаре, пел. Наверное, именно он и воспитал в нас с братом тягу к музыке, к выступлениям, гитаре, к пению.

Мама тоже поет, связана с музыкой, что-то даже сочиняла в юности. Но сейчас ее специальность – секретарь генерального директора завода «Ювелир» города Гомеля. И бабушка поет, и прабабушка также пела.

Господи, да у меня все поют. Мой дед также играл на гармошке, причем очень шустро. А у бабушки по маминой линии собирались знакомые и пели в трехголосье очень мощные, народные песни.

— Они были артистки или больше пели для себя?

— Бабушка по маминой линии даже где-то выступала. В основном они были артистками в душе. Но, наверное, многомиллионную толпу в «Олимпийском» они бы завели.

— Поговорим о шоу «Битва хоров»…



-Да, я выступал в петербургском рок-хоре. У нас там собралась интересная компания, все мощные вокалисты, этакие рокеры. Вот и мне посчастливилось там тоже поучаствовать. Мы пели и попурри на известные рок-хиты, и на советские шлягеры тоже.

— Что было самым сложным на этом проекте?

-То, что приходилось учить хореографию. То есть помимо того, что ты выступаешь со своим хором, поешь какую-то сольную песню, нужно еще было участвовать в массовых сценах и разучивать хореографические номера. А из меня танцор ну такой себе, поэтому запоминать движения было сложно.

Я вообще не представляю, как танцоры запоминают эту кучу движений в секунду и потом весь концерт танцуют разные номера. Для меня это, конечно, что-то за гранью фантастики. Наверное, это и было самое сложное.

— Как удалось завоевать второе место?

— Да, хор занял второе место — благодаря песням, исполнению, интересным аранжировкам. Но не благодаря моим танцам…

— Почему, имея свою группу, вы ушли в сольное плавание?

— Мы играли ту музыку, которая нам всем очень нравилась на тот момент. Это такой металл-металл. Коллектив собрал барабанщик и гитарист – мои друзья детства.

Они сколотили команду и позвали меня туда петь. Собственно, я не отказался, мне это было интересно, и вот мы играли металл. Потом эта группа переименовалась. Я не помню, сколько она просуществовала.

А что касается моего сольного плавания, то все произошло неосознанно. Я даже не помню тот момент, когда я типа решил, что все, ухожу в сольное. Все как-то постепенно само так и случилось.

— Не жалеете?

-Нет, я, честно говоря, рад тому, что происходит со мной, и к чему я пришел сейчас. Поэтому нет, не жалею.

— Где тяжелее развиваться — в группе или сольно?

— Зависит от того, как ты себя ощущаешь — в составе какой-то команды или нет. Я в принципе люблю командную игру. Наверное, это и было причиной того, что появился в группе своих друзей. А так, не знаю, как тяжелее. Честно. Я уже давным-давно работаю с продюсером Виктором Дробышем. И тут, наверное, неважно — с группой ты или без нее.

— Как началось ваше сотрудничество с Виктором Дробышем?

— Первая наша встреча состоялась как раз-таки на кастинге «Битвы хоров». Там он увидел меня первый раз. Тогда я выступал с маленькой гитарой, пел свою песню.

А сотрудничество зародилась уже после «Главной сцены», когда мы выпустили композицию «Крест и ладонь». Это была моя первая песня в Национальной музыкальной корпорации. И вот пошло-поехало, «Евровидение» и остальные релизы.

— Он просто подошел и позвал к себе?



-Прямо вот такого предложения точно не было. Просто Виктор Яковлевич меня подтягивал на какие-то конкурсы, телешоу. Мол, давай, приходи на кастинг туда или сюда. А после «Главной сцены» опять же все как-то сроднились, сдружились. Он меня чувствует, я его понимаю. Так мы и продолжили сотрудничать, работать вместе.

— Какой Виктор Дробыш продюсер?

— Идеальный. С ним весело и интересно работать. Виктор Яковлевич дает свободу творчества, ты приносишь свои идеи, он их дополняет или отвергает, но, главное, что он постоянно это аргументирует. Если что-то не нравится — объясняет, почему лучше выпустить что-то другое. То есть мне максимально комфортно с ним работать.

— Бывает, что Виктор Дробыш ошибается?

— Ну, как и все люди, конечно.

— А случались глобальные ошибки?

— Но если мы что-то не выпускали, то не можем проверить — выстрелит оно или нет. А если мне что-то нравится, я объясняю свой выбор и говорю, что мне хотелось бы это выпустить. Виктор Яковлевич дает задумке свою оценку, и вместе мы принимаем какое-то решение. Иногда мы вдвоем сомневаемся — делать ли что-то или нет.

Вот поэтому, слава Богу, в офисе есть фокус-группа, которая тоже может высказать свою точку зрения, и коллегиально мы приходим к какому-то консенсусу. Да, Господи, какие слова: коллегиальным, консенсус, что я говорю (улыбается).

— Как появился ваш псевдоним? Что он означает?

-В 2016 году, когда возникла идея участвовать в «Евровидении». А на кастинг я пришел еще будучи, по-моему, Сашей Ивановым. А как вы знаете, на нашей эстраде уже есть всем известный Александр Иванов из группы «Рондо». И у продюсера родилась идея. Зачем нас мешать?

И тем более, когда мы ехали на «Евровидение», нужно было, чтобы в имени звучало что-то русское или белорусское. Чтобы сразу стало понятно, что чувак — наш. Что-то такое сильное, емкое. И чтобы сразу возникала отсылка к корням, откуда я. Иван — это сильно как-то в лоб, а английское произношение Иван — это Ivan. Самое то! Поэтому я IVAN, всем привет еще раз!

— Как часто вас путают с солистом группы «Рондо» Александром Ивановым?

-Случилась одна забавная история: это был концерт, Виктор Яковлевич меня объявляет. И ему потом рассказывают: «Слушай, смотрим мы концерт. Ты объявляешь Александра Иванова, а он не вышел». Ну, собственно, вышел я. Хотя все ожидали другого человека.

Ну, произошла такая вот забавная история. А в целом — нет, если организаторы или кто-то куда-то и приглашают, то, наверное, проверяют, кого они зовут.

— Вы знакомы с Александром Ивановым?

-Мы познакомились еще до «Евровидения», по-моему, на конкурсе «Пять звезд» в Ялте. Я, кстати, выиграл этот конкурс.

А Александр Иванов – очень приятный человек. Надарил мне кучу дисков, мы так тепло пообщались. Он рассказывал какие-то истории из жизни. Ну, в общем, произвел самое приятное впечатление. И периодически мы, конечно, встречаемся на сборных концертах.

— Как вы попали в проект «Главная сцена»?

-Также пришел на кастинг, прошел его и попал на этот телепроект. По поводу отношений с участниками? Сразу скажу, на всех конкурсах, в которых мне довелось участвовать — «Евровидении», «Битва хоров», «Главной сцене», «Пять звезд» в Ялте — отношения всегда были дружеские, никакого соперничества не ощущалось.

И каждый помогал друг другу советами, поддержкой, репетировали вместе. Все проходило максимально позитивно, то есть, не было такого, чтобы кому-то нагадить или помешать выступить.

— А дружба там была?

-Конечно. С Сардором Милано мы давно не общались, но одно время общались довольно плотно. Я, честно говоря, всех не вспомню, потому что такое ощущение, что общались мы прям со всеми. С Артуром вот недавно переписывались даже.

— На «Главной сцене» вы заняли второе место. Для вас это победа, или же вы расстроились?

— Конечно, победа. Причем произошла довольно забавная ситуация. По результатам зрительского голосования я занял второе место, а по выбору продюсеров — первое. Вот поэтому можно сказать, что я занял и первое, и второе место.

— Что вам дало это призовое место в дальнейшем?

— Чтобы победить, понятное дело, нужно дойти до конца этого телепроекта. Чем дольше ты там находишься, тем больше тебя показывают по телевизору. Грубо говоря, тем больше ты мелькаешь у людей перед лицом.

И, конечно же, когда ты дольше находишься в телепроекте и доходишь до финала, тебя лучше узнают и больше вероятности того, что тебя будут слушать.

— Чем запомнилось выступление на «Евровидении» 2016 года?

-Сам конкурс начинается с того момента, когда ты победил в национальном отборе. С этого момента и стартует «Евровидение», то есть, сама эта подготовка, все дневники участника, когда за тобой ходят, снимают, куда ты идешь, что делаешь, какие-то сюжеты, как ты готовишься и так далее. Три или четыре дня конкурса, вплоть до самого «Евровидения». Ты едешь в пресс-тур, включающий в себя несколько стран, которые участвуют в «Евровидении». В моем случае это были Израиль, Амстердам и, по-моему, Латвия.

Ты ездишь по этим странам, выступаешь со своей песней, даешь интервью, появляешься на радио. То есть, это такой огромный пласт работы, который тебе нужно обязательно проделать непосредственно перед выступлением. Это одна из самых ярких эмоций с «Евровидения». Понятное дело, там великолепная атмосфера, все очень позитивные. Тем более большинство из нас жили в одном отеле, который находился рядом с концертной площадкой, где проводилось «Евровидение». Постоянно видели друг друга, записывали какие-то видео, общались, пели, тусовались и так далее.

Но, наверное, самая яркая и необыкновенная эмоция для меня, — это когда я стоял уже перед выходом на сцену, за кулисами. И в тот момент меня что-то осенило, и я поймал себя на мысли, что, блин, я всегда смотрел «Евровидение» дома с мамой, с папой, с семьей по телевизору. Мы смотрели этот конкурс, обсуждали участников и так далее.

И тогда у меня возникло такое странное ощущение, что вся семья у меня сейчас дома, а я стою, ну, грубо говоря, по ту сторону экрана от своих родных. Да и вообще все происходящее казалось странным. Это вот одна из самых сильных, но в то же время непонятных эмоций для меня. Я не знаю, как это по-другому объяснить.

— Вы ведь хотели выступать обнаженным вместе с волками, почему не решились на это?

— Ну, если б вы меня там увидели голого, то, наверное, было бы очень странно это смотреть. Меня запомнили и так. Как вообще появилась эта идея? Я услышал ее опять же от продюсера. Он сказал мне: «Прикинь ты появишься голым». И у меня в принципе была такая же реакция.

Я даже не знаю, что сказать, как на это реагировать. Даже прикинуть тяжело, как я появлюсь голым, что я там буду делать, как петь, ходить, танцевать. Новость была громкая, но для всех оставалось непонятным, как мы будем реализовывать подобную идею.

Потому что, если человек появляется голым, то понятно, что причинным местом он светить не может. Это был бы ужас, не имеющий никакого отношения к конкурсу. Вот поэтому появилась идея сделать это на голограмме. Я появляюсь на голограмме, но действительно как бы голый с волком.

Понятное дело, что, слава Богу, там ничего такого не было видно. Но на самом деле эффект был просто потрясающий, даже в зале. Потому что не было понятно, это я или не я. Сама эта голограмма, вот эта технология невероятно круто передает полноту и глубину этого действия. То есть, как будто бы перед тобой действительно сидит голый чувак с длинными волосами.

В зале была сумасшедшая реакция. Ну, и конечно же, в СМИ, еще до самого номера во всех слайд-шоу, в американских, в европейских, везде-везде постоянно говорили о человеке, который планирует появиться голым на сцене. То есть, да, это была такая новость номер один.

— Волки планировались настоящие?

-Ну, это было бы вообще проблематично, с живыми волками. Даже не потому, что Еврокомиссия запретила бы животных, но это просто перебор. Во-первых, когда мы снимали это видео, мне было прямо, если не стремно, то не по себе. Ладно, если бы я был в одежде, как-то все-таки чувствуешь себя немного защищенным.

А ты просто голый перед диким животным, у которого, помимо всего, огромные клыки и неофобия — боязнь всего нового. И я его боюсь, и он меня. Но потом все-таки как-то сдружились. Я даже на красную дорожку с волком пришел. А волчица Шакира пыталась укусить Сергея Лазарева.

— Сильно расстроились из-за конечного результата?

-Для меня это не был прям такой супер-пупер удар, но стало обидно. Я считаю, что этот номер сильный и технологически сложный. Подготовка к нему, и все эти графики, волки, обнаженность и так далее. На мой взгляд, мы все-таки незаслуженно не попали в финал.

— Как думаете, по какой причине?

— На самом деле я не знаю, почему это произошло. Или песня не та, хотя СМИ очень много писали про нее. Но, возможно, проголосовали не так. Может, я как-то не так спел, не так выступил, не так вышел. На это может влиять много факторов.

— Какие песни вы считаете автобиографичными?

-Таких прям нет. Но, понятное дело, что каждую песню я провожу через себя, как бы это ни звучало. И, наверное, в каждой композиции можно что-то узнать обо мне. «Крест и ладонь», «Снова тебя забываю», «Океанами» (кстати, новый релиз, один из последних).

Но песни, написанной прямо про меня, наверное, нет. Однако в любой песне я нахожу часть себя, причем даже не в своей. Надо же как-то петь, о чем-то рассказывать, о чем-то повествовать.

— Какие для вас особенно дороги?

-Особенно? «Кто он?», «Крест и ладонь», «Океанами», «Go the Distance», «I Don’t Know», «Waste My Time», «Снова тебя забываю», «Чужая». Наверное, вот эти. В принципе, все дороги. Наверное, сложно говорить о том, что одна песня для тебя дороже, а другая – нет.

Потому что на каждую композицию ты тратишь много сил, эмоций и времени.

— Как вы подружились с Николаем Носковым?

— Наверное, благодаря «Главной сцене». Я выступил там с его песней «На меньшее не согласен». И спустя несколько лет раздается телефонный звонок и: «Алло, Саш, привет, это Носков Николай». А поскольку я был за городом у друзей, связь начала пропадать. Я подумал, что кто-то прикалывается. Николай Носков никогда в жизни не будет мне звонить.

И через минуту еще раз раздался телефонный звонок. Это все-таки был Николай Иванович Носков, который сказал: «Слушай, я посмотрел тебя на «Главной сцене». Ты пел мою песню так здорово, мне понравилось. Давай мы с тобой что-нибудь запишем».

У меня челюсть просто вообще отвалилась, что это мне звонит человек, на которого в музыкальном плане я равнялся практически все детство. Смотрел клипы, слушал песни, находил его живые концерты еще на VHS-кассетах. И тут он мне звонит!

Моему удивлению не было предела. Конечно же, я согласился. Правда, записать дуэт мы не успели, и поэтому на его сольном концерте спели песню, которую я исполнял на «Главной сцене» в отборочном туре «На меньшее не согласен». Так мы познакомились, и началась наша дружба.

— А до этого вы нигде не пересекались с ним?

-Мы вообще нигде не пересекались. Николай Носков в музыкальном мире – это что-то такое запредельное. Он как-то не на эстраде и в то же время не в андеграунде. Сцена – это его личное пространство.

Но сейчас мы общаемся с Николаем Ивановичем. Мне повезло, что я могу ему ставить свои демо-песни. Он их оценивает и причем подходит к этому с энтузиазмом. Я говорю: «Послушаете новую песню?», а он не отказывает. Николай Иванович достаточно категоричен в оценке творчества, причем любого. Сразу говорит, плохо это или нет, без компромиссов.

— Давайте поговорим о вашей личной жизни…



-Личная жизнь сейчас прекрасна. Не так давно у меня изменился семейный статус. И теперь я живу с женой Алиной — счастливо, весело. Она танцует, кстати, вы можете увидеть ее в шоу «Маска». Алина довольно часто там мелькает, и ей нередко дают какие-то сольные номера. Алина Иванова (Сухоруких).

— Как вы познакомились?

— Вот вы меня спрашивали про мюзикл «Ромео и Джульетта». Там мы и познакомились, наверное, десять лет назад. Мы там первый раз увиделись, но особо не общались с ней. Тогда у Алины был молодой человек. Но спустя пять или шесть лет, как только я узнал, что они расстались, я сразу же написал ей. Я никого не подсиживал. Все случилось само собой. Но, можно сказать, что я ждал именно ее.

— Вы романтик? Как сделали предложение?

-Вообще — да, но предложение было очень простое, не романтическое. Я целый год носил с собой кольцо и искал лучшего момента, чтобы его преподнести. Чтоб вы понимали, мы уже и в красивые места съездили, и везде, где мы только не были, где это можно было бы сделать действительно красиво.

Но самый подходящий момент я почему-то выбрал вечером на кухне. Но, согласитесь, и в таком предложении есть свой шарм. Это максимально неожиданно для всех. А вообще, по натуре я романтик. Но в тот вечер вот так сложились звезды.

— А как проходила ваша свадьба?

— Это было 6 августа. Свадьба прошла весело. Но одного нашего гостя в голову укусил питон.

Дело в том, что моя любовь решила сделать всем подарок и станцевать с питоном, как героиня Сальмы Хайек в фильме «От заката до рассвета». Во время номера все происходило абсолютно спокойно, питон вел себя хорошо. Ну потом, после танца все начали с ним фотографироваться, и неожиданно он укусил одного из гостей, моего друга. Помню, ко мне подбегает официант и говорит: «Вашего гостя укусил питон».

Я забегаю в туалет, там все в крови, думаю: «Блин, куда он его укусил? Почему столько крови?». Оказалось, в бровь. У человека половина лица была синим, отек, фингал и так далее.

И потом друг долго объяснял на работе, что не подрался на свадьбе, просто его укусил питон. Понятное дело, что в это мало, кто поверит.

— Один из самых распространенных запросов Интернета – рост и вес.

— Рост – 195 сантиметров. Вес не помню. Честно говоря, я не взвешиваюсь.

— Что происходит в вашей жизни сейчас?

— В первую очередь, хочу анонсировать свой концерт, который пройдет 25 мая в клубе «16 тонн» в Москве. Билетов мало, они продаются. Можете заходить на мою страничку, либо непосредственно на страницу клуба «16 Тонн», поэтому спешите покупать.

Будет здорово, круто. Будет много гостей, песен, в том числе новых. И даже спою под аккомпанемент Виктора Яковлевича.

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