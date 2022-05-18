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Ведущий «Маски» Вячеслав Макаров рассказал о самом странном сообщении от поклонника

Шоумену часто пишут в соцсетях.

Ведущий «Маски» Вячеслав Макаров рассказал о самом странном сообщении от поклонника
Вячеслав Макаров в шоу «Маска». Фото: НТВ

В мае закончился третий сезон популярного шоу НТВ «Маска», ведущим которого стал Вячеслав Макаров. Нашим журналистам шоумен признался, что ему часто пишут поклонники в соцсетях.

«Один человек написал: «Здравствуйте, Вячеслав. Вы прекрасно ведете «Маску». Хочу стать вами».

«Вы что-то ответили ему?» — поинтересовался корреспондент Teleprogramma.pro Ольга Храбрых.

«Нет. Это было в комментариях к какому-то посту. И я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Если человеку доставляет удовольствие стать мною, наверное, это хорошо», — отметил Макаров.

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