Без Галкина не обошлось: вышел выпуск «Сегодня вечером» с Цискаридзе

На Первом канале вышел выпуск программы «Сегодня вечером», ведущим которого стал Николай Цискаридзе. Балетмейстер заменил на этом посту пародиста Максима Галкина.

Участники передачи вспоминали знаменитые песни военных лет. Гостями стали Алина Покровская, Анастасия Макеева, Наталья Варлей, Николай Расторгуев, Родион Газманов и другие.

«Я с большим наслаждением всегда слушаю эти песни и каждый раз ловлю себя на мысли, что у меня наворачиваются слезы. И я невольно вспоминаю бабушку, моих всех дедушек, маму, которая постоянно рассказывала об осаде Москвы, мою няню, которая встретила начало войны в Киеве и потом пережила эвакуацию», — рассказал Цискаридзе.

Кстати, в выпуске показали фрагмент передачи от 2018 года с участием Василия Ланового. Ведущим тогда был еще Максим Галкин. Лица пародиста зрители не увидели, но голос его в эфире прозвучал.

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