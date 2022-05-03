Николай Цискаридзе прервал молчание после замены Максима Галкина в программе «Сегодня вечером»

Артист балета и ректор Академии имени Вагановой Николай Цискаридзе давно ведет свой микроблог в Сети.

В нем он рассказывает подписчикам о судьбах знаменитостей и напоминает, какие праздники отмечаются в тот или иной день.

На этот раз Николай Цискаридзе в телеграм-канале рассказал, что третьего мая отмечается День солнца.

«Друзья, поздравляю со Всемирным Днем солнца! Давайте призовем солнышко к нам в края, чтобы май был светлым, теплым и лишенным любого зла! «Знай, что самый огромный бриллиант – это солнце. К счастью, оно сверкает для всех», — Чарли Чаплин», — написал Николай Цискаридзе.

Напомним, что Николай Цискаридзе теперь будет вести программу «Сегодня вечером», которая выходит в эфир на Первом канале по субботам.

Ранее шоу вел Максим Галкин, который сейчас находится в Израиле. Первый выпуск «Сегодня вечером» с ведущим Николаем Цискаридзе выйдет в эфир седьмого мая.

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