«Холостяк»: стало известно имя еще одной участницы нового сезона

Девушке 26 лет, она известна в Интернете.

В следующую субботу, 12 марта, на ТНТ стартует новый сезон популярного телепроекта «Холостяк», в котором неженатый молодой человек будет искать себе невесту из числа девушек модельной внешности.

В Сети появилась информация, что в шоу примет участие 26-летняя блогер Юлия Голыгина. Девушка ведет свой TikTok-аккаунт, который насчитывает более пяти миллионов подписчиков, записывая юмористические скетчи.

Ранее Teleprogramma.pro уже сообщала, что в «Холостяке» также появится блогер Эльвира Гараева, которая специализируется на женской психологии. Ей 25 лет. Девушка проводит марафоны, в которых обучает женщин, как быть желанными для мужчин.

Также среди претенденток 31-летняя модель Елизавета Кирюхина, она снималась для обложки журнала Playboy, «мисс Азия – 2015» Тахмина Сулейманова, двойняшки-бизнесвумен Камилла и Карина Зиганшины.

Все они будут бороться за сердца 26-летнего миллионера из Казахстана Димаша Адилета и 27-летнего бизнесмена Александра Гранкова.

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