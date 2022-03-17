Юлия Барановская высказалась о своем увольнении

В связи с событиями на Украине, федеральные каналы приостановили показ ряда развлекательных программ. Временные ограничения коснулись шоу «Вечерний Ургант», «Поле чудес», «Голос», «Мужское/Женское» и других.

Встревоженные поклонники переживают — начнут ли снова показывать по телевизору их любимые передачи. В Сети пишут, что «Мужское/Женское» якобы закрыли, а ведущую Юлию Барановскую уволили.

Телеведущая в итоге сделала заявление.

«Дорогие мои, очень много вопросов про нашу программу «Мужское/Женское». Новые выпуски обязательно будут!» — пообещала бывшая избранница Андрея Аршавина в блоге.

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