Юлия Барановская высказалась о своем увольнении

В связи с событиями на Украине, федеральные каналы приостановили показ ряда развлекательных программ. Временные ограничения коснулись шоу «Вечерний Ургант», «Поле чудес», «Голос», «Мужское/Женское» и других.
Встревоженные поклонники переживают — начнут ли снова показывать по телевизору их любимые передачи. В Сети пишут, что «Мужское/Женское» якобы закрыли, а ведущую Юлию Барановскую уволили.
Телеведущая в итоге сделала заявление.
«Дорогие мои, очень много вопросов про нашу программу «Мужское/Женское». Новые выпуски обязательно будут!» — пообещала бывшая избранница Андрея Аршавина в блоге.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.