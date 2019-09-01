Звездный стиль

Юлию Барановскую нарядили в платье из живых цветов

Телеведущая продефилировала в наряде из роз и глориоз.

Юлию Барановскую нарядили в платье из живых цветов
Юлия Барановская снова поразила всех своим внешним видом. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Известной ведущей Юлии Барановской приходится вести самые разные мероприятия. 1 сентября, например, она отработала в Москве на фестивале «Цветочный джем». Звезда радио и ТВ сопровождала дефиле моделей в платьях из живых цветов, и сама тоже была наряжена в подобный костюм.

Своим нарядом дама похвасталась в Instagram, отметив, что в нем присутствуют живые розы и глориозы. Цветы подарили ей свои ярко-красные и нежно-розовые оттенки. Поклонники телеведущей оставляют в комментариях восхищенные отзывы.

Напомним, этом летом Юлия меняла свой образ на яркую блондинку. В этом новом амплуа она понравилась своим поклонникам, но потом вернулась к привычному цвету волос.

Кстати, ранее в платье из цветов предстала западная телезвезда Ким Кардашьян, однако ее наряд был не таким впечатляющим.

А вы бы хотели примерить подобное платье?

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Юлию Барановскую нарядили в платье из живых цветов
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