В винтажном стиле: певица Валерия нарядила елку игрушками из своего детства

После того, как телеведущая Лера Кудрявцева в середине ноября захотела новогоднего настроения и, не глядя в календарь, просто взяла и украсила фасад особняка гирляндами, началась череда приятных предпраздничных хлопот. Звезда экрана вскоре преобразила и интерьер дома, установила елку, создала сказочную атмосферу.
За две недели до Нового года уже практически у всех селебрити стоят наряженные символы праздника. Вот и певица Валерия поспешила украсить елочку к празднику.
Звезда создала елку в винтажном стиле. Она нарядила ее игрушками из своего советского детства.
«Мои любимые игрушки из детства», — сообщила певица. И устроила настоящий экскурс в прошлое, доставая из большой коробки одно украшение за другим. «Сплошная ностальгия!», — не выдержала артистка эмоций. Оказалось, что в закромах есть даже игрушки из детства мамы певицы!
«А еще купила такие винтажные флажки, чтобы елка была вообще в старинном стиле», — похвасталась певица.
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