«Это был первый раз»: звезда «Холостяка» Екатерина Сафарова назвала самый запоминающийся день на проекте

Оказалось, что это не финал шоу, когда она одержала победу.

Победительница шоу «Холостяк» с рэпером Тимати, модель Екатерина Сафарова часто вспоминает про свой триумф на проекте. Конечно, в шоу были не только взлеты, но и падения, однако именно Сафарова смогла получить заветное колечко от главного холостяка страны.

Сафарову спросили, какой день на проекте оказался для нее самым запоминающимся. И это оказался отнюдь не момент объявления ее победительницей, а время после того, как Тимати выгнал ее с проекта.

«На следующий день был выходной для всех, и он пригласил меня покататься на вейке еще раз. Это был первый раз, когда мы провели весь день вдвоем без камер, девочек и съемочной группы», — радостно заявила звезда шоу.

Красотка показала кадр с того самого дня. Где она вместе с Тимати в обнимку позирует на селфи. Кстати, после проекта пара недолго была вместе. В середине лета они уже расстались.

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