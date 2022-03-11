«У Тимура с Катей было свидание»: Яна Сапета рассказала, кто вдохновил ее на участие в «Холостяке»

Как отметила бывшая жена футболиста, у нее после развода нет времени на общение с мужчинами.

Бывшая жена футболиста Александра Сапеты, 27-летняя Яна, объяснила, почему решила принять участие в шоу «Холостяк». По ее словам, у нее сейчас нет времени на общение с мужчинами из-за плотного графика и воспитания дочери.

Кроме того, она осталась под сильным впечатлением от прошлого сезона проекта, в котором участвовал известный рэпер Тимати.

«Когда я смотрела прошлый сезон проекта, я видела один момент, когда у Тимура с Катей Сафаровой было свидание. Это была искра в их глазах, и я подумала, что тоже очень хочу влюбиться! Думаю, что это был какой-то знак». Яна Сапета

Напомним, что в этом году в «Холостяке» будет два главных героя. Это Александр Гранков — 27-летний бизнесмен, управляющий элитной конюшней и фермой в Подмосковье и 26-летний бизнесмен из Швейцарии Димаш Адилет, сообщает «Комсомольская правда».

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