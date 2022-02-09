Стало известно, будут ли снимать шоу «Маска» в 2023 году

В среду, 9 февраля, главный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн презентовал новый сезон популярного шоу «Маска». При этом создатель рейтингового проекта намекнул, что НТВ останавливаться не намерен, и в 2023 году нас ждет новый сезон.

«Нас поражают цифры, люди любят шоу, и с нашей стороны было бы глупо его им не давать», — отметил он.

Ну а пока мы ждем третий сезон «Маски», который стартует 13 февраля на НТВ. В вокальном поединке сойдут 14 новых участников: Анубис, Джокер, Дракон, Козерог, Леопард, Лошадь, Малыш, Монстрик, Мухомор, Осьминог, Павлин, Пес, Пончик и Пчела.

Под масками героев традиционно будут скрываться певцы, актеры, ведущие, шоумены, спортсмены и блогеры.

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