Пес, Малыш и Лошадь: новые костюмы третьего сезона шоу «Маска»

В Интернете состоялась презентация нового сезона популярного проекта шоу «Маска». Смысл проекта в том, что артисты надевают костюмы каких-то героев и поют, намеренно искажая свой голос. А жюри и зрители должны угадать, кто прячется за тем или иным образом.

В третьем сезоне нас ожидают новые образы: Анубис, Джокер, Дракон, Козерог, Леопард, Лошадь, Малыш, Монстрик, Мухомор, Осьминог, Павлин, Пес, Пончик и Пчела.

Создатели шоу решили приоткрыть тайну и показать некоторые костюмы до старта нового сезона.

На большом экране показали фото Пса, Малыша и Лошади. А кто скрывается за данными образами — пока строжайшая тайна.

Также уже известно, как будут выглядеть Мухомор, Монстрик и Павлин. Фото и подробности можно увидеть здесь.

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