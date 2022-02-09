Пес, Малыш и Лошадь: новые костюмы третьего сезона шоу «Маска»

В Интернете состоялась презентация нового сезона популярного проекта шоу «Маска». Смысл проекта в том, что артисты надевают костюмы каких-то героев и поют, намеренно искажая свой голос. А жюри и зрители должны угадать, кто прячется за тем или иным образом.
В третьем сезоне нас ожидают новые образы: Анубис, Джокер, Дракон, Козерог, Леопард, Лошадь, Малыш, Монстрик, Мухомор, Осьминог, Павлин, Пес, Пончик и Пчела.
Создатели шоу решили приоткрыть тайну и показать некоторые костюмы до старта нового сезона.
На большом экране показали фото Пса, Малыша и Лошади. А кто скрывается за данными образами — пока строжайшая тайна.
Также уже известно, как будут выглядеть Мухомор, Монстрик и Павлин. Фото и подробности можно увидеть здесь.
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