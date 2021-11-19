«Ты чувствуешь себя последней поганкой»: Карина Кокс рассказала об участии в «Шоумаскгоон»

На телеканале НТВ подходит к завершению проект «Шоумаскгоон», в котором приняли участие звезды двух сезонов шоу «Маска». Среди лидеров – певица Карина Кокс, которая, судя по всему, займет второе место по итогам сезона – финал состоится уже 20 ноября.

Сама Карина Кокс призналась – тяжелее всего было ставить «двойки» коллегам. По итогам выступлений, напомним, участники выставляли баллы друг другу, и именно «неуд» давался тяжелее всего экс-солистке «Сливок».

«За каждым из нас стоит невероятная история успеха. И здесь ты должен прилюдно унизить кого-то, поставив «двойку». Все номера интересные, мы работаем живьем, а это дорогого стоит. И ставя плохую оценку, ты чувствуешь себя последней поганкой. Но что делать? Таково шоу…» — поведала артистка в проекте «Загугли звезду».

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