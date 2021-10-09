Филипп Киркоров жестко рухнул с быка в «Шоумаскгоон»

Певец стал приглашенным гостем в проекте.

Филипп Киркоров стал приглашенным гостем в популярном проекте НТВ «Шоумаскгоон». После выступления Стаса Костюшкина король российской эстрады спустился на сцену, чтобы прокатиться на быке, установленным специально в качестве декорации.

Однако певец не удержался и жестко рухнул на пол. Участники проекта засмеялись и начали хлопать, чтобы его морально поддержать.

«Ребята, это невероятно экстремально!» — сказал он.

Уходя со сцены, Филипп заявил, что уже сейчас дарит свои девять очков Стасу Костюшкину, несмотря на то, что специальные гости проекта делают это в конце эфира.

«Мы все услышали и запомнили!» — отметил Тимур Батрутдинов.

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