Бывший муж Климовой Месхи признался, что у него случилась химия с партнершей по «Ледниковому периоду»

Актер Гела Месхи выступает в «Ледниковом периоде» вместе с Яной Хохловой.

Бывший муж Екатерины Климовой актер Гела Месхи принял участие в новом сезоне проекта Первого канала «Ледниковый период». Артист выступает с фигуристкой Яной Хохловой.

Пару считают фаворитами сезона. В прошлом выпуске они покорили судей отменной техникой.

«Я скажу честно – между мной и Яной случилась химия. Мы чувствуем друг друга», — рассказал Месхи.

Татьяне Навке не понравилось второе выступление Месхи и Хохловой. Фигуристка призналась, что их номер отличался от остальных, но…

«Все было очень атмосферно. Я не поняла смысла, потом спрошу. Но, конечно, вы можете лучше и должны лучше», — сказала она. «Согласна, что-то пошло не так», — заявила Слуцкая.

А Татьяна Тарасова и вовсе отметила, что Гела постоянно спотыкался и заикался.

В итоге общий балл у пары — 11,76.

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