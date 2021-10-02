«Ночевал в гардеробе у Леонтьева»: Костюшкин изменился до неузнаваемости в «Шоумаскгоон»

На НТВ стартовал второй выпуск популярного шоу «Шоумаскгоон». Одним из участников проекта стал экс-солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин.

В новом выпуске артиста было практически не узнать. Он выбрал несвойственный для себя стиль в одежде и надел парик. Ведущий шоу Тимур Родригез пошутил:

«Такое ощущение, что Стас ночевал в гардеробе у Леонтьева и попутно съел все его черничное варенье», — отметил он.

Кстати, приглашенным гостем на этот раз стал Юрий Стоянов. Он будет ставить свои баллы участникам выступления. Напомним, в проекте принимают участие Юлия Паршута, Марк Тишман, Кирилл Туриченко, Алиса Мон, Вячеслав Макаров, Диана Анкудинова и другие.

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