«Мурашки от тебя»: Юлия Паршута в цветочном купальнике оголила рельефный пресс

В одной из последних публикаций личного микроблога певицы Юлии Паршуты появилась фотография артистки в бикини с модным принтом мильфлер.

Знаменитость подчеркнула рельефный пресс и покатые бедра купальником цвета охры с изображением цветов. Юлия позировала с мокрыми волосами на фоне морской пены в Сочи.

Загорелая певица пленила осиной талией. Ранее Паршута делилась видеороликами с пробежек и домашних тренировок. Также Юлия не ленится и посещает тренажерный зал. Поэтому на пляже артистка чувствует себя настоящей королевой, которая ловит на себе пристальные взгляды.

«Потрясающее тело. Ты прелестна», «Море и ты — бесконечная любовь», «Мурашки от тебя», «Юль, ты очаровательна и прекрасна», «Шикарная малышка», «Да что же это за фигура такая идеальная!», «Киприда из волн выходящая», «Меня прибило! А Вы, Юлечка, шикарны и бомбезны!», — написали восторженные поклонники Юлии в комментариях под фото.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов в нашем YouTube-канале.