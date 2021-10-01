«Мурашки от тебя»: Юлия Паршута в цветочном купальнике оголила рельефный пресс

В одной из последних публикаций личного микроблога певицы Юлии Паршуты появилась фотография артистки в бикини с модным принтом мильфлер.
Знаменитость подчеркнула рельефный пресс и покатые бедра купальником цвета охры с изображением цветов. Юлия позировала с мокрыми волосами на фоне морской пены в Сочи.
Загорелая певица пленила осиной талией. Ранее Паршута делилась видеороликами с пробежек и домашних тренировок. Также Юлия не ленится и посещает тренажерный зал. Поэтому на пляже артистка чувствует себя настоящей королевой, которая ловит на себе пристальные взгляды.
«Потрясающее тело. Ты прелестна», «Море и ты — бесконечная любовь», «Мурашки от тебя», «Юль, ты очаровательна и прекрасна», «Шикарная малышка», «Да что же это за фигура такая идеальная!», «Киприда из волн выходящая», «Меня прибило! А Вы, Юлечка, шикарны и бомбезны!», — написали восторженные поклонники Юлии в комментариях под фото.
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