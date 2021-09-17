Они будут плакать: истерики начнутся в шоу «Звезды в Африке» уже с первого выпуска

Вечером 19 сентября на канале ТНТ стартует шоу «Звезды в Африке» с Ольгой Бузовой и Михаилом Галустяном в качестве ведущих. В этой передаче десять российских знаменитостей окажутся в суровых условиях джунглей и покажут телезрителям, на что они готовы ради еды.

Айза Долматова и Митя Фомин, к примеру, отправятся в бассейн со змеями, Вики Одинцова будет искать ключи в ящике с шипящими тараканами, а Алексей Ягудин попробует съесть язык крокодила под соусом из самого зловонного фрукта на планете.

Слезы и истерики начнутся уже в первом выпуске. В самом начале ведущие устроят участникам роскошный приемом посреди саванны. Героев ждет фуршет, но это их последняя еда в Африке, которую не придется добывать.

После трапезы звезд закинут в аквариум с крокодилами, игуанами и прочими дикими обитателями Африки. Испытание не для слабонервных, но, если хоть кто-нибудь из участников даст слабину, вся команда останется без пищи.

Однако самое страшное животное в Африке — это человек. Заселившись в лагерь, знаменитости тут же начнут конфликтовать друг с другом. Виктория Боня закатит истерику из-за отсутствия еды, Митя Фомин отправится готовить «кашу из топора», Стас Ярушин доведет до слез Юлию Гаврилину. И уже в конце первой серии кому-то придется покинут проект.

Кто сломается в первый же день — смотрите «Звезды в Африке» в воскресенье, 19 сентября, в 20:00, на канале ТНТ.

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