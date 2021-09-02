Не ходите, звезды, в Африку гулять: на ТНТ стартует новое шоу про выживание

19 сентября в эфире ТНТ стартует новый телепроект «Звезды в Африке». Ведущие Ольга Бузова и Михаил Галустян покажут зрителям, как селебрити проходят испытания на прочность на берегах Лимпопо. Это будет шоу на грани юмора, выживания и встречи со своими страхами. В нем приняли участие 15 знаменитостей разных поколений: от блогеров из TikTok до легенд музыки и спорта.

Организаторы подтвердили участие Айзы Долматовой, Анны Хилькевич, Виктории Бони, Вики Одинцовой, Мити Фомина, Светланы Пермяковой, Стаса Ярушина, Андрея Гайдуляна, Вячеслава Малафеева и Алексея Ягудина. Шоу стартует с 10 участников, но как только звезды начнут выбывать, на их место придут другие.

В первом же выпуске, еще до того, как заселиться в лагерь, россияне «познакомятся» с игуанами, змеями, тараканами, лягушками, крысами, крокодилами и прочими представителями африканской фауны. Однако сложнее всего звездам будет ужиться друг с другом.

«Каждый новый день и новое испытание переворачивали мое сознание, и эмоции брали надо мной верх. Но самым сложным было научиться в очень короткий промежуток времени жить с незнакомыми тебе людьми в замкнутом пространстве», — признается участница Вика Одинцова.

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По правилам проекта, в каждом выпуске героев ждет испытание, и если кто-то откажется проходить его из страха или омерзения, то вся команда останется без еды. И наоборот, успешно пройденное задание дает участнику порцию вкусной пищи. В конце выпуска звезды голосуют против друг друга и выбирают двоих самых нежелательных участников. Этой парочке дается дополнительное испытание, после которого проигравший покинет Африку. В финале останутся только три звезды.

«Я ожидал, что будет дискомфортно, страшно, волнительно. Было такое, что я накручивал себя перед разными конкурсами и состязаниями, а на самом деле все оказалось не так и страшно. И волновался я уже не из-за того, что по мне будут ползать пауки или крокодилы, а что я вылечу раньше всех и покину этот проект. Участники покидали проект со слезами на глазах, и я боролся за то, чтобы не вылететь!» — рассказал Стас Ярушин. «Самым сложным было остаться людьми, остаться с морально-этическими принципами, не предать, остаться честным перед собой и друзьями», — добавила Светлана Пермякова.

Смотрите шоу «Звезды в Африке» — с 19 сентября в 20:00 на канале ТНТ.

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