«Большая честь»: Сергей Бурунов стал новым ведущим шоу «Форд Боярд»

В новом телесезоне место ведущего передачи «Форд Боярд» на канале СТС займет актер Сергей Бурунов. Он сменил на этом посту музыканта и шоумена Сергей Шнурова. Для звезды «Полицейского с Рублевки» это первая работа в качестве ведущего телепроекта.

«Никогда не думал, что мне поступит предложение вести такое шоу. Конечно, все было неожиданно. И это большая ответственность и большая честь», — говорит 44-летний артист, добавляя, что хочет привнести в проект «свежести и юмора».

Зрители увидят новые выпуски с его участием осенью, а пока во Франции идут съемки, в которых участвуют Прохор Шаляпин, Дана Борисова, Юлия Михалкова, Ирина Носова, Юлия Топольницкая, Николай Наумов, Владимир Селиванов, Аристарх Венес, Валя Карнавал, Карина Кросс, Кирилл Колесников и другие российские звезды.

Добавим, что все они, включая ведущего, были вынуждены пройти 10-дневный карантин во Франции. Только так организаторам телекомпании разрешили снять новые выпуски «Форта» в стране, которая сейчас закрыта для российских туристов.

«Карантин дался легче, чем в прошлом году в Москве, потому что во Франции мы жили в доме с террасой, — рассказала одна из участниц, актриса Юлия Топольницкая. — Меня, скорее, пугала игра. Несколько лет назад отказалась от участия именно из-за страха. Но сейчас решилась, потому что пора бороться с фобиями».

Напомним, телеигра «Форт Боярд» существует с 1990 года. Ее снимают для зрителей более 30 стран мира в реально существующем форте, построенном по приказу Наполеона недалеко от торгового порта Рошфор. В каждом выпуске герои ищут ключи, спрятанные в комнатах с ловушками, чтобы в финале собрать слово-пароль и открыть сокровищницу с монетами, охраняемую тиграми.

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