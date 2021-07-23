«Загугли звезду»: Олег Газманов – о родителях, Ефиме Шифрине, наградах, пластике, детях и жене

22 июля исполняется 70 лет народному артисту России Олегу Газманову. В юности он окончил Высшее инженерное морское училище и даже успел походить на судах в море. Но любовь к музыке взяла верх. Некоторым песням Олега Газманова больше 50 лет. И они не теряют популярности и пользуются зрительской любовью до сих пор.

В чем секрет популярности Олега Газманова? Какие качества музыкант ценит в жене Марине? И действительно ли он приходится родственником Ефиму Шифрину?

На эти и другие вопросы певец ответил в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Олег Газманов, биография

— Я — Газманов Олег, малоизвестный композитор – достаточно пожилой, но бодрый. Я родился в городе Гусеве, в Калининградской области. Раньше этот городок назывался Гунбинин, это Восточная Пруссия. В возрасте примерно полутора лет меня перевезли в Калининград. Поскольку мой отец военный, то нас помотало по разным гарнизонам.

В Калининграде я прожил 33 года, а в Москве почти 37 лет. Поскольку мы все время переезжали, я учился в нескольких школах. Окончил школу номер 16. Как только я начал учиться, меня сразу же отдали в музыкальную школу – учиться играть на скрипке. Подруга мамы работала там завучем. И за три года у меня полностью отбили желание заниматься музыкой. Пока родители думали, что я занимаюсь музыкой, я уже начал заниматься спортом.

Пошел с ребятами в плавательный бассейн. Тогда мы пришли туда без родителей и нам сказали: «Хотите записаться на плаванье, мы вас запишем». Потом я поднялся на этаж выше – в зал гимнастики. Ребята там крутились на разных перекладинах, делали сальто. И мне так это понравилось, что я попросился и туда. Меня взял мой тренер Николай Яковлевич Капустьянов. В то время папы уже не было, и он мне стал как второй отец и научил меня многому.

Я благодарен Николаю Яковлевичу за то, что долго занимался спортом, мечтал стать великим спортсменом. Но меня остановила травма уже в тот момент, когда я выиграл чемпионат Советского Союза среди юношей. Когда-то у меня были большие перспективы, но большой спорт закончился…

Я окончил школу и поступил в Калининградское Высшее инженерное морское училище (КВИМУ), на факультет «холодильные и компрессорные машины и установки». Сейчас она называется Морская академия. Окончил институт с отличием, с красным дипломом. С третьего курса я вел научную работу, писал диссертацию.

Первый раз я пошел в море в 1971 году. Параллельно я занимался музыкой. И в 1968 году, будучи в группе «Атлантик» — самой популярной группе на то время в Калининграде, области и близлежащих городах, я написал песню «Белый снег», которая, как ни странно, популярна до сих пор. И на Новый год ее всегда крутят.

Потом я продолжал заниматься наукой, писал диссертацию, читал лекции по холодильным установкам, проводил лабораторные работы. Но в какой-то момент понял, что это не мое. Я больше стремлюсь в коллектив, чем сидеть в пыльных архивах. Тогда подумал, что я буду делать в жизни только то, что мне нравится и сделаю из этого профессию. Мне очень нравилась музыка. Я уже был довольно известный в Калининграде певец в составе группы «Атлантик»

Но в итоге оставил все свои достижения и поступил в Калининградское музыкальное училище по классу гитары и джазовой импровизации. Окончил его. Училище было очное, поэтому нужно было зарабатывать деньги, а я к тому времени женился. И днем я учился, а вечером работал в ресторане при гостинице «Калининград». Потом я понял, что нужно что-то делать, показываться в Центральных городах. Меня пригласили в группу «Синяя птица», где я поработал одно время. До и после этого я работал в группе «Галактика» и других коллективах. Написал уже достаточно много песен, которые пели Маша Распутина, Валерий Леонтьев и другие исполнители.

Потом, в возрасте шести лет, Родион Газманов спел песню «Люси», которая стала мегапопулярной. И меня представляли, как отца того мальчика, исполняющего эту песню. Я выходил с ним на сцену, мы собирали стадионы.

Где-то спустя год я написал песню «Эскадрон», сам ее спел, и вот я здесь. Я уже 52 года на сцене, песне «Эскадрон» уже тоже 33 года. С этого момента у меня мало что меняется.

Я продолжаю собирать залы – конечно, не такие гигантские, как раньше. Например, в 1991 году у меня был концерт в Лужниках, на который продали почти 100 000 билетов. Восемь раз я выступал в «Олимпийском», в СКК (Спортивно-концертный комплекс) в Питере, который запускал 18 000 человек. Помню, как внизу все стояли, там был стоячий партер. В этом зале у меня прошло восемь или девять концертов. И через два месяца по просьбе трудящихся повторились еще три сольных выступления. Так я работал продолжительное время.

Сейчас я уже столько не собираю, но стабильно заполняю большие залы, иногда дворцы, продолжаю писать, творить и очень активно жить. Все.

— В чем был секрет вашей популярности?

— Во-первых, у меня был талант. Потому что сколько ни работай, если у тебя нет минимальных способностей, то ты вряд ли чего-то добьешься. К тому же у меня было дикое трудолюбие и желание показаться, иметь успех в том деле, которое я любил. Я так этого хотел, что мне ночами снилось, как я выхожу на край сцены, а передо мной – 100 000 человек. И они поют какую-то мою песню. Вселенная просто не могла противостоять моему желанию, и поэтому оно исполнилось.

Примерно в 2005 году я был продюсером и автором идеи и программы «Песни победы». Если услышите где-то это сочетание, то это я придумал. На этом концерте на Поклонной горе, по данным ГУВД Москвы, собралось чуть больше миллиона 300 000 человек. И вот когда ты поешь, отражаясь в глазах такого количества людей, происходит такой взрыв адреналина, что сзади чувствуешь шелест крыльев. А твои копыта взрыхляют сцену.

Я почувствовал, что да, я достиг того, чего хотел. Но, к сожалению, момент счастья у человека – все-таки временной. Потому что когда ты преодолеваешь какую-то вершину и поднимаешь глаза, ты видишь вдали еще более высокую вершину и постоянно стремишься к ней. В этом, наверное, и заключается прогресс и продвижение личности – как на сцене, так и в жизни. Почему все так получилось, я не знаю. Наверное, еще время такое было.

Мне повезло в том, что я сам сочиняю стихи к своим песням. Я не чувствую себя выдающимся вокалистом, я все-таки пишу то, что удобно петь и мне самому. И в этом смысле с репертуаром и со временем мне очень повезло.

Если бы я сегодня сочинил песни «Эскадрон» или «Есаул», то были бы они популярными? Время изменилось. Видимо, звезды так сошлись, что мне повезло.

Олег Газманов, родители

— Мой отец Михаил и мама Зинаида прошли всю Великую Отечественную войну. Мама – медик, на войну попала санитаркой, хотя уже училась в Медицинском институте. В середине войны ее отправили доучиваться в Ташкент. Там она доучилась и вернулась на фронт уже военным врачом. Война закончилась для нее даже не в Берлине, а в Халкин-Голе, на дальнем Востоке.

Вернулась домой, встретилась с моим отцом. Он профессиональный военный, тоже закончил войну в Берлине. Служил в Монголии, в разных городах Советского Союза и России.

Отец был очень спортивный, любил играть в шахматы, научил этому и меня. Разрешал мне делать все, кроме того, что бы вредило моему здоровью. Но пару раз меня реально выпорол. Один раз – за то, что я принес домой немецкую противопехотную мину. Он стал бить по ней молотком, чтобы ржавчина отлетела.

Я жил в послевоенном Калининграде, бывшем Кенигсберге, где мы лазили по разным местам и собирали оружие. Некоторые мои знакомые ребята и друзья погибли, некоторым поотрывало руки и ноги. Такое вот опасное детство.

Ну а мама – врач, терапевт, кардиолог. В детстве у меня был порок сердца, и мне запрещали заниматься спортом. Но я сбегал из дома, спускался со второго этажа по водосточной трубе. Мама скандалила с моим тренером, чтобы я завязал со спортом.

Тем не менее, у меня шумы в сердце прошли. Я продолжал заниматься спортом, мама смирилась и постоянно наблюдала за моими достижениями.

Мама всю жизнь проработала врачом, какое-то время на скорой помощи. Одно время была главным врачом районной больницы в Калиниграде. Перед пенсией два года ходила в море. Боевая мама. Боевой отец.

Теперь, когда я выхожу в составе «Бессмертного полка», я с гордостью несу портреты своих отца и мамы.

Олег Газманов, национальность

— Музыкант (смеется). У меня отец – белорус, а мама – еврейка. Причем они родились недалеко друг от друга в Беларуси. Но познакомились уже в другом месте.

Олег Газманов, личная жизнь

— У меня трое детей. Неважно, что там пишут в газетах и журналах – все три ребенка мои. Это раз.

Второе – женат дважды. Первую жену звали Ирина, вторая – Марина (Маруся).

Олег Газманов, жена

— Марина из Воронежа, где я с ней и познакомился, уже будучи известным и популярным. Я приехал выступить во Дворце спорта и на улице увидел девушку, которая так пластично шла, покачиваясь своими соблазнительными частями, что я влюбился сразу. Пригласил ее на концерт, причем сам не вышел из машины, иначе собралась бы толпа, а попросил это сделать барабанщика Юру. И она сказала, что, если я сам ее встречу перед Дворцом, тогда она придет. Я выполнил просьбу, она пришла, и мы полюбили друг друга. Такая была история.

Обычно спрашивают, какие качества в женщинах вам нравятся больше всего. Я думаю, что если ты любишь, то тебе нравятся все качества. Конечно, это красивая фраза, а на самом деле между нами иногда вспыхивают искры. Но мы притираемся друг к другу и все это благополучно проходим. Вместе мы уже больше 30 лет.

Но недавно моя Маруся меня удивила. Я люблю ее не только за то, что она красотка, у нее хороший вкус, но и за то, что Марина делает так, что у меня дома все в порядке. Она воспитывает детей, обо всех заботится. Маруся постоянно в движении.

Казалось бы, я обеспечиваю семью на высоком уровне, у нее все есть, нет ни в чем проблем, мы ездим в дорогие места, делаем все, что нравится, но при всех этих условиях она не подняла лапки и не залегла на дно. Несколько лет назад Марина начала заниматься аргентинским танго и весьма преуспела в этом.

Она очень много читает, развивается, занимается психологией. Она выпустила книгу «Единственная. Нарисовать мечту». Эта книга появилась, потому что ее посты в Инстаграм очень интересно читать. У Марины своя аудитория. И для этого издания собрала все свои эссе, наконец то добавила мои стихи. Почему наконец? Потому что фанаты просят издать мои стихи, а мне все некогда.

Эта книга есть во всех книжных магазинах, ее можно взять и почитать. Там Марина описывает свою жизнь, иногда читать ее смешно, порой трогательно, но равнодушным не остается никто. В том числе и я.

Я люблю ее за многое, за то, что она не боится следовать за мной, пускаясь порой в самые экстремальные авантюрные приключения. Но это долгая история.

— Это была любовь с первого взгляда?

— Практически да. Но со второго, и с тысячи второго взгляда это тоже была любовь. И до сих пор она продолжается.

— А вы верите в знаки?

— Нет, не верю. Ни в знаки, ни в мистические совпадения. В этом мы с женой расходимся некоторым образом. Поскольку я занимался наукой, я во многом прагматичный человек и люблю проверять все экспериментально. Например, в детстве в нашем дворе (я жил в немецком доме, где было шесть подъездов, находившихся рядом), обитало много котов. Среди них – один черный, который торчал на нашей дорожке. И вот мы захотели проверить, как действует знаменитая примета.

На протяжении трех дней я пропускал кота, а другие три не давал ему пройти, пробегал первым. И мои статистические исследования выявили, что, когда черный кот переходит дорогу, ничего не случается, и наоборот. Это было в шестом или седьмом классе.

Кстати, когда мне говорят про астрологию, что якобы на нас действуют звезды, я задаю себе вопрос: чем они действуют. Если гравитацией, то это очень сложно определить. Астрологи определяют только видимый спектр звезд, о котором они знают. Но есть еще огромное количество звездных светил, которые тоже на нас действуют. Вселенная ведь бесконечна. Поэтому ошибка при определении судьбы с помощью звезд такая большая, что не следует на это обращать внимания.

Олег Газманов, дети

— Самый старший – Родион, его больше всех знают, он певец. Окончил колледж в Англии, поступил в финансовую академию, которую окончил с красным дипломом. Занимался бизнесом, но, видимо, пошел по моему пути.

Сейчас он счастлив, потому что поет. Делает то, что ему нравится, это стало его профессией. Многие говорят про Родиона, что папа сочиняет ему музыку и стихи. Ничего подобного. Самые известные его песни – «Парами», «Гравитация» — Родион сочиняет сам, сам аранжирует. Он довольно редко стал спрашивать меня, нравится мне что-то или нет. Мы, конечно, обмениваемся суждениями, но это не значит, что Родион пляшет под мою дудку. Также он занимается фотографией и каждые две недели меняет машины – просто как перчатки. Он пишет статьи в автомобильные журналы и ему дают на тест разные виды машин, поэтому ему это тоже нравится. И в этом он тоже преуспевает.

Филиппу 22 года. Он окончил колледж в Англии и поступил в один из самых престижных университетов Европы. Одно время Филипп думал, что станет художником, поскольку здорово рисует. Но в шоу-бизнес его не тянет. Не закончив университет, он сказал: «Мам, пап, я не хочу больше оставаться в Англии. А хочу жить и работать в России. Я уверен, что у меня есть дело, которое хорошо выгорит. И вам будет не нужно меня погонять».

Мы в него поверили. И сейчас они со своим партнером Артуром создали этот стартап. Это приложение смартфонов для грузоперевозчиков под названием «Фура». Дальше они заключают контракт и осуществляют логистику с огромным количеством перевозчиков. Сын очень быстро прогрессирует. Если раньше в его офисе было два человека, то теперь около 75. Я рад за то, что поверил в Филиппа, и он меня не разочаровал. Он отличный парень, занимается спортом, красавчик с классной фигурой.

Одно время в СМИ писали, что он модель, но это не так. Просто увидев его фотографии, несколько агентств попросили Филиппа сняться в их одежде. Он сфотографировался, за что ему и заплатили.

Марианне 17 лет. Она учится в школе. Мы все ее очень любим. У Марианны много разных интересов, но пока она не нашла себя в жизни. Мне кажется, что самое главное – это найти свою дорогу, свою стезю. И мы все желаем, чтобы она это сделала. Маринна — умница и красавица.

Олег Газманов и Ефим Шифрин

— Я не знаю, кто сказал, что мы родственники. Но я очень его уважаю. У нас приятельские отношения, и когда мы видимся, то всегда друг с другом здороваемся, желаем друг другу добра. Но у нас нет общих точек соприкосновения.

— Троюродного дядю в Ефиме Шифрине вы не признаете?

— Я не проводил исследования. Но все то, что пишут, — это, конечно, смешно. Конспирология какая-то. Если это так, то я ничего против не имею. Я просто знаю своих родственников. И маминых, и в меньшей степени по отцу. У мамы было пять сестер и один брат. И у каждого из них было по несколько детей. У меня много двоюродных и троюродных братьев и сестер, это все, что я знаю.

Олег Газманов, рост и вес

— Сегодня утром у меня был вес 64 килограмма. Раньше мой рост составлял 168 сантиметров, сейчас – 166. Видимо, с годами нас прижимает к земле.

— Почему так молодо выглядите?

— Потому что каждый вечер я как смартфон заряжаюсь от розетки. У меня есть свои способы. Но вообще мне так часто задают этот вопрос, что я, наверное, напишу книгу на эту тему. Это зависит от физического состояния, духовности, твоего места в жизни – где ты работаешь, чем живешь, чем увлекаешься. И совпадает ли это с тем, что ты хотел когда-то. Это такой длинный большой вопрос.

Что касается физических упражнений, то я уже лет 40 делаю одну зарядку. И все это время, а может и даже больше, у меня не меняется вес. Если кому интересно, то можно зайти на мой официальный сайт. Там есть раздел «Уроки» или «Секреты здоровья», где выложены упражнения, которые я делаю каждый день. Они восстанавливают позвоночник.

Многим они помогают, мне пишут в соцсетях, выражают благодарность. Кроме этого, я стараюсь везде использовать свои практики. Вниз я спускаюсь на лифте, а наверх стараюсь подниматься самостоятельно, если это не больше 10-15 этажей. Это такой бесплатный фитнес. Также я всегда стараюсь что-то носить.

Кроме того, я стараюсь надевать носки стоя, благодаря чему одновременно вырабатывается и координация, и устойчивость, и ощущение того, что ты не постарел.

Еще один якорь, который меня держит, — это то, что я каждый раз прибавляю к своим отжиманиям один раз. И отжимаюсь столько, сколько мне лет. Пока я отжимаюсь 69 раз, а потом придется – 70. Для того чтобы прибавлять по одному разу, я должен отжиматься каждый день.

Но у меня травма плеча, мне сделали операцию. И пока я перестал отжиматься. Теперь мне придется поработать, чтобы доказать себе, что я еще ого-го-го.

Олег Газманов, пластика

— Если считать операции на плечи. На лбу у меня была шишка, жировик, но мне удалили ее. Но в художественном смысле пластических операций у меня нет. Хочу сказать, что мое тело выглядит моложе, чем мое лицо, это точно. Инъекций я не делал, кроме положенных уколов. Ковидом переболел в августе. Затронуло 15 процентов легких. Сейчас жду, когда появится больше антител, и тогда обязательно сделаю прививку.

Олег Газманов, кто по званию

— Капитан третьего ранга Военно-морского флота России. У меня огромное количество различных наград, разных орденов, плюс медали в том числе за посещение военных действий в Сирии. Я был также в Гудауте, в Цхинвале, когда там возникла напряженная ситуация. Я лезу во все горячие точки и стараюсь помочь нашим бойцам, нашим воинам. И меня наградами поощряет государство.

Кроме этого, я почетный гражданин двух городов – Саратова и родного Калининграда. В Интернете проходит спланированная кампания, мол, за что дают награды артистам, побывавшим в Сирии. Дело в том, что это не мы их просим. Нам за это денег не платят, мы делаем это по зову нашей души, совести, сердца. Это действительно непросто и опасно. Я вот был в Луганске и Донецке, и в дороге возникали сложности.

У меня есть награды от Владимира Шаманова – бывшего начальника ВДВ и не только от него, награды за мои песни от разного рода войск. У них нет возможности платить мне. Но я все равно прихожу и провожу концерт и в качестве поощрения мне дают знаки внимания. Я считаю, что это правильно, потому что по-другому свое отношение к нам, когда мы делаем что-то по зову сердца, выразить нельзя.

Я редко надеваю свою военную форму, на которой целый иконостас всяких медалей и наград, потому что это необязательно. Но я видел, как в Интернете ругают Александра Розенбаума, нелестно отзывались о моем сыне Родионе, который также побывал в Сирии. Поэтому я и высказываюсь. Надеюсь, разумные люди меня поймут и оценят то, что я сказал.

Олег Газманов, песни

— Все дети любимые, я их сделал сам. Некоторые песни стали хитами. Но это не значит, что я песню «Питер» люблю меньше, чем «Офицеры». С точки зрения музыки «Питер» я считаю сильнее. Но композиция «Офицеры» стала культовой. В таком направлении государственном, державном, как например, написана композиция «Москва», сейчас мало кто пишет. Я написал песни и для спорта. И лирические люблю, и композицию «Единственная», «Путана». Это все же моя жизнь, мои песни. Как я могу любить какие-то больше, а какие-то – меньше?

Олег Газманов, сейчас

— У меня творческая жизнь бурлит. Но лучше новые песни один раз послушать, чем сто раз про них говорить. У меня уже готов практически новый альбом. Все это подходит к моей дате, которая называется 7. 0 в мою пользу. Так называется мой тур, который уже идет по городам нашей страны, несмотря на пандемию. Свое 70-летие я буду встречать в городе Светлогорске Калининградской области. Это моя Родина – Балтика, Янтарный край. Я выступлю в Янтар холле, в красивом зале. Также мое выступление состоится на конкурсе «Новая волна». Планируются творческие вечера и мои выступления, посвященные этой круглой дате.

Я считаю, что 70 – это лучше, чем 18. Как поется в песне: «Каждый раз бывает 18 лет». А вот 70 не каждый. Так что я полон энергии, творческих планов, пишу новые песни. На фестивале «Жара» пройдут премьеры трех моих новых песен. Будут интересные дуэты и номера. Приходите, берите билеты, в Крокусе состоится мой творческий концерт. Можно еще многие вещи говорить про себя, но это нескромно. Спасибо, до встречи.

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