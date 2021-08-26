Совершенно новый состав: названы наставники четвертого сезона шоу «Голос 60+»

В алых креслах окажутся артисты, которые еще никогда не были наставниками в этом проекте.

Не так давно стало известно, что в эфир Первого канала возвращается шоу «Голос». На этот раз кресла наставников займут те, кто уже полюбился зрителям. Создатели проекта вернули золотой состав: Пелагею, Диму Билана, Александра Градского и Леонида Агутина. Однако зрителей также ждет возвращение проекта «Голос 60+». Уже этой осенью стартует четвертый сезон шоу, в котором наставники будут совершенно новые.

В этом сезоне вокального проекта займут заветные кресла Валерий Леонтьев, Стас Намин, Лайма Вайкуле и Олег Газманов. Для них это будет дебют в роли наставников, а вот ведущим остался любимый публикой Дмитрий Нагиев.

Отмечается, что в слепых прослушиваниях примут участие вокалисты старшего поколения. Самому возрастному из них уже 96 лет. Более того, участники съехались с самых удаленных уголков страны, а также из Баку, Лос-Анджелеса, Парижа.

Как и раньше, в «Голосе» примут участие не только люди, которые профессионально занимаются музыкой и вокалом, но и те, кто вообще никак не связан с этим видом деятельности в обычно жизни. Среди участников четвертого сезона оказались представители таких профессий, как строитель, востоковед, инженер-конструктор, пилот, охотовед, косметолог, бывший солист балета и даже Дед Мороз.

Напомним, что премьера нового сезона «Голос 60+» намечена на 3 сентября. Выпуск начнется в 21:30 на Первом канале. Отмечается, что финал шоу пройдет в прямом эфире, где в ходе зрительского голосования определится победитель сезона.

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