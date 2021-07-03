«Просто четвертая тарелка»: Бузова в шортах с высокой посадкой и топе в горох скрыла неидеальный живот

Ольга Бузова не скрывает, что любит проводить время в теплых странах. В этом году она перестала вести шоу «Дом-2», поэтому у девушки стало больше свободного времени. Она уже слетала в Италию, где гуляла по Милану, Риму и даже увидела Альпы. А потом телеведущая улетела в Африку. Однако она призналась, что там проходят съемки нового проекта канала ТНТ. Пока звезда изредка делится кадрами из сафари, хвастаясь своими нарядами.

Примечательно, что Ольга следит за фигурой, но она рассказывала, что любит поесть. Если девушка дает себе волю, то набирает вес. После поездки в Милан она сразу призналась, что поправилась. Теперь артистка пытается вернуться в форму, но это ей дается не легко. Очередной день в Африке Бузова начала с танцев со своим PR-менеджер Антоном. Она предстала в белом топе в горох и джинсовых мини-шортах.

А вот во время обеда телеведущая провела время у бассейна. Она решила насладиться салатом и красивым видом. При этом наряд скрыл ее живот благодаря шортам с высокой посадкой. Но Антон дал понять, что Ольга не ограничивает себя в еде.

«Просто салатик, да?» — отметил ее менеджер. «Для того, чтобы быстро бегать, нужно много еды. Говорят, если хочешь есть, надо есть. Просто салатик и чуть-чуть фасоленьки», — пояснила«, — девушка. «Просто четвертая тарелка», — засмеялся Антон. «Я просто, чтобы сторис снять. Чтобы люди не переживали, что я голодаю. Я не голодаю! Я обжираюсь», — заявила Бузова.

Поклонники посчитали, что она прекрасно выглядит, хоть и пока не в форме. «Оля, жирок трясется», «Такая смешная», «Компания удачная», «Спалили сразу», «Ножки стали поплотнее», «Джинсики прикрыли животик», «Кто-то любит поесть», «Мы уже видили, что кубики пропали», — прокомментировали кадры подписчики.

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