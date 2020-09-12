«Форт Боярд», «Золото Геленджика» и другие шоу, в которых звезды боролись за выживание

«Последний герой», «Форт Боярд», «Золото Геленджика» - через что прошли герои и какова награда.

13 сентября на телеканале ТНТ начинается новое масштабное шоу «Золото Геленджика». Масштабный проект охватит сотни участников из разных уголков страны, а победитель получит настоящий слиток золота.

Соревновательные шоу со множеством испытаний – один из любимых форматов телезрителей. За последние два десятилетия зрители увидели десятки аналогичных проектов, но среди них, безусловно, есть те, которые можно назвать классикой.

Портал Teleprogramma.pro вспомнил, самые масштабные шоу на российском ТВ.

«Форт Боярд»

Впервые российские зрители увидели популярную французскую телеигру в 1998 году на НТВ. Проект сразу захватил телеэкраны страны, поклонники с нетерпением ждали новых сезонов и создатели не заставляли себя долго ждать: знаменитый форт во Франции покоряли в 2002, 2004 и 2006 году на телеканале «Россия», а в 2013 году игру показывали на Первом канале, к 2019-му эстафету перехватил СТС. Именно на этом канале прошло шоу «Форт Боярд: Возвращение».

Проект собрал звездные команды, среди участников были Ольга Бузова, Юлия Ковальчук, Давид Манукян, Розы Сябитова, Эвелина Бледанс, Алена Шишкова, Сергей Светлаков и многие другие. Задавал тон игре ведущий Сергей Шнуров.

Российские селебрити самозабвенно боролись со своими страхами, убегали от змей, пауков и скорпионов, взлетали в воздух и проваливались на морское дно. Было не легко.

Победители

Больше всего денег смогла унести команда Розы Сябитовой – 710 830 рублей. Кроме знаменитой свахи в сборную входили Мария Погребняк, Роман Маякин, Николай Соболев и Давид Манукян.

Ведущие проекта

За все время существования проекта на российском ТВ, ведущими становись Леонид Парфенов и Елена Ханга, Сергей Брылев и Яна Батыршина, Леонид Ярмольник и Оксана Федорова, Елена Корикова и Екатерина Коновалова, Анна Ардатова и Николай Валуев, Сергей Шнуров.

«Последний герой»

Знаменитое шоу стало самым долгоиграющим на ТВ, с 2001 года прошло восемь сезонов и это не конец. В мае 2020 года создатели объявили о продлении проекта на девятый сезон.

Первый сезон стартовал в 2001 году, его и пять последующих показал Первый канал. Оглушительный успех и высокие рейтинги позволили шоу завладеть зрителями на целое десятилетие.

По сценарию, участники делятся на две команды и живут на необитаемом острове. Каждые три дня команды соревнуются за тотем, который дает племени неприкосновенность. Та команда, которая не смогла получить талисман, тайным голосованием выбирает человека, который покинет проект.

В 2018 году шоу переехало на «ТВ-3». Создатели решили вернуть к классическому формату, против участников стали бороться телезрители.

18 участников (одна из команд полностью собрана из знаменитостей) на протяжении 39 дней боролись за выживание. Съемки проходили с начала января по середины февраля 2020 года на острове Палаван в Филиппинах.

Победители

«Последним героем» 8 сезона стала Надежда Ангарская. Ей досталась квартира в Москве.

Ведущие проекта

За все время проекта ведущими становились Сергей Бодров-младший, Дмитрий Певцов, Николай Фоменко, Александр Домогаров, Владимир Меньшов, Ксения Собчак и Яна Троянова

«Остров героев»

Первый сезон шоу прошел в 2020 году на ТНТ. По сценарию, восемь популярных блогеров отправляются на необитаемый остров Мого-Мого в Панаме. С собой герои могут взять только одежду и одну вещь, которая им кажется самой нужно для выживания.

Здесь нет интернета, лайков, соцсетей, а еще еды и крыши над головой, зато у каждого участника есть камера Go Pro.

Победительница:

Финалисткой стала Женя Искандарова. Денежного приза участникам не обещали.

Ведущий проекта:

Таир Мамедов.

«Золото Геленджика»

Этот проект только начинает свой путь на российском ТВ — 13 сентября на ТНТ стартует первый сезон. Соревнования в южном городе будут организованы по образу японского телешоу «Замок Такеши», а участники поборются за золотые слитки.

«Золото Геленджика» обещает показать все то лучшее, что можно выжать из жанра приключенческого реалити: это атмосфера сказки, которую будет задавать демиург Иван Охлобыстин, безумие заданий и эстафет, а еще невероятный размах – участниками шоу станут простые люди из 85 регионов России.

Кстати, в оригинальном «Замке Такеши» за всю его историю было всего 9 победителей, сумевших выдержать все испытания. Посмотрим, как справятся наши участники с испытаниями вроде пробега по подвесному мосту с препятствиями, футбола не только с мячами, но и с мечами, поединка с сумоистами и т.д.

Ведущие

Иван Охлобыстин, Кристина Асмус и Тимур Родригез.

Победители:

Пока организаторы проекта держат в тайне финал. Но известно, что победитель получит слиток чистого золота.

«Золото Геленджика», в воскресенье, 13 сентября, в 19:00 на ТНТ