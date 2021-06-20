«Он нарушал правила»: Екатерина Сафарова рассказала о встречах с Тимати без камер в «Холостяке»

Екатерина Сафарова стала победительницей восьмого сезона популярного шоу «Холостяк», где главным героем стал рэпер Тимати. Девушка прилетела к музыканту из Барселоны, работает моделью.

В YouTube-шоу блогера Макарена, девушка рассказала, что Тимати в проекте часто нарушал правила. Например, встречался с ней без камер, когда правила проекта это запрещали.

«Нам нельзя было общаться, когда я была в Москве, в новогодние каникулы. Но он все равно нашел мой телефон, адрес. И в Дубае перед отъездом в Москву мы вместе катались в машине, ужинали. То есть я после церемонии пропала с виллы, все девочки были в шоке», — сказала она.

Сафарова также признала, что была знакома с творчеством Тимати до проекта. В возрасте 10 лет она танцевала с подружками под его песни, любимая была – «Не сходи с ума».

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