«Просто сделал меня как женщину счастливой!»: Екатерина Сафарова поделилась своими впечатлениями после финала «Холостяка»

Новая избранница шоумена Тимати — Екатерина Сафарова — опубликовала историю о своем знакомстве с экс-бойфрендом Анастасии Решетовой.

Напомним, на днях завершился восьмой сезон проекта «Холостяк». Главный герой — исполнитель Тимур Юнусов — выбрал в финале 22-летнюю модель из Испании. Екатерина Сафарова стала обладательницей кольца в 7,7 карата.

Отметим, сразу после окончания последней серии шоу Сафарова разместила совместное фото с Тимуром. Екатерина запечатлелась в свадебном платье, а Тимати был одет в белый смокинг. К памятному снимку девушка закрепила свои эмоции от проекта.

«История началась даже раньше, чем я узнала о существовании шоу «Холостяк». И так, это был конец лета и мы вместе с моей сестрой и ее сыном поехали отдыхать. Во время поездки я поделилась с сестрой своими чувствами о том, что мне очень хотелось перемен. Я хотела чего-то нового в жизни, каких-то новых, интересных знакомств, эмоций, приключений», — начала свою историю Сафарова.

Екатерина добавила, что сестра предложила поучаствовать в шоу. Девушка решила воспользоваться советом родственницы. Тогда Сафарова и представить не могла, что окажется в финале и сердце Тимати.

«Я благодарна тебе за все эмоции, за этот опыт, который я прожила рядом с тобой, за то, что ты доверил мне самое сокровенное, открыл себя настоящего и просто сделал меня как женщину счастливой!», — призналась Екатерина.

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