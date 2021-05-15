«Никто меня в Москве не ждет»: экс-участница «Холостяка» вновь попросилась на проект

В шоу остались четверо девушек, пятая – Алиса Грабовая — временно выбыла из игры, так как не смогла решить вопросы с визой и ее не пустили в Москву. В итоге за сердце Тимати борются в данный момент Адель Вейгель, Кристина Романова, Мария Лобанова и Екатерина Сафарова.
В 10-й серии неожиданно для всех в проекте появилась выбывшая участница Любовь Лишневская. Она – тату-мастер и пообещала Тимати наколоть татуировку в виде розы. Время пришло, и рэпер попросил ее осуществить план.
На так называемом свидании девушка попросилась вновь ввернуться в проект.
— Заберите меня обратно, — скромно сказала она.
— Хочешь? – спросил Тимати.
— Да. Никто меня в Москве не ждет.
Чем закончится эта история – мы увидим позже.