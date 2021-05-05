Кто же победит? Вебер после «Холостяка» загадочно осталась в Москве, Грабовая улетела в Лондон, а Сафарова – в Испанию

На ТНТ продолжается популярное романтическое шоу «Холостяк», в котором девушки борются за сердце Тимати. Финал - близко, но интриг на проекте не меньше.

Маша Вебер теперь в Москве

В начале шоу большинство поклонников считали, что победит в «Холостяке» Маша Вебер из Сочи. Мало того, что модель точь-в-точь похожа на бывшую девушку музыканта Анастасию Решетову, так еще в новогодние праздники они с Тимати вместе отдыхали на Мальдивах.

То есть съемки в проекте закончились в конце 2020 года, и молодые люди отправились вместе в отпуск. Конечно, первая мысль у всех была о том, что Тимур именно Вебер подарил заветное кольцо.

Но в восьмой серии Тимати решает с Машей расстаться и отправляет домой со слезами на глазах. Мотив не совсем понятен. Любишь? Люблю! Бороться будешь? Нет… Как-то быстро он отпустил достойную, по его словам, девушку. Сценарий? Однозначно.

«Куда делось электричество, которое было между нами?» – спросил Машу Тимур перед прощанием. «Я вижу, кто тебе нравится на проекте, — заметила Маша. – И это не я. И я не должна тебе мешать, так будет честно».

Тимати плачет. Маша плачет. Поклонники плачут.

Сразу после восьмой серии Тимати выложил в Инстаграме пост, в котором написал Вебер следующее:

«Я уверен, знаю точно, что ты ошиблась в своих догадках и ощущениях тогда. Многие «перестают» смотреть после твоего ухода, но ты, пообещай мне досмотреть до самого конца, чтобы честно сверить часы по этому фрагменту вместе».

А теперь, внимание, дорогие читатели Teleprogramma.pro, вам не кажется, что это заранее спланированный пиар и совсем скоро мы снова увидим Машу в проекте? А что – вполне возможно. Странно было бы прощаться с яркой участницей в середине пути, понимая, что поклонники расстроятся и перестанут смотреть шоу.

Есть еще один факт, указывающий на то, что Вебер вернется в проект. Девушка — родом из Сочи и в одной из серий «Холостяка» она сказала, что мечтала бы жить в Москве. И, судя по всему, ее мечта сбылась. Мы прошерстили Инстаграм Маши и все ее фото за последние полгода сделаны в столице. Посмотрите сами по геолокации. То есть в Москву модель все же перебралась. К Тимати? Вполне вероятно.

Сафарова после съемок вернулась в Испанию

Другая фаворитка Тимати Екатерина Сафарова до шоу «Холостяк» жила в испанской Барселоне, куда переехала с родителями в возрасте 13 лет.

«Я давно не была в России, подзабыла русский язык даже», — говорила Катя в первых сериях проекта.

Судя по геолокации ее фотографий в Инстаграме, новогодние праздники Катя провела в Москве. Напоминаем, что Тимати в это время находился на Мальдивах вместе с Вебер. И 21 января девушка улетела в Испанию, выложив фотографию в Мадриде.

В феврале она была замечена в Доминикане, а потом вернулась в родную Барселону. Москвы в ее графике нет. Поэтому вряд ли у Тимати и Кати сохранились отношения после проекта, если только по Скайпу.

Грабовая вернулась в Лондон

Есть у Тимати еще одна фаворитка в «Холостяке» — модель из Лондона Алиса Грабовая. В последних сериях Юнусов оказывал ей много знаков внимания и всячески подчеркивал, что она – «волшебная».

Действительно, можно предположить, что девушка победит в шоу. Она умная, образованная, красивая, воспитанная – все как любит мистер «Блэкстар». Но есть одно «но».

Сразу после съемок Алиса улетела в Лондон и, как мы видим по геолокации ее фотографий в Инстаграме – она живет там до сих пор. Вряд ли Тимати и Алиса смогли бы встречаться на расстоянии. Поэтому, скорее всего, девушка покинет проект не в качестве победительницы.

Конечно, нельзя исключать тот факт, что Тимати ни с кем не стал строить любовь после «Холостяка» и ни с кем в vip-домик не заезжал. Это, наверное, самый правдоподобный вариант. Ведь семь его предстоящих коллег по цеху не женились на победительницах шоу. А чем Тимати хуже? Ничем.

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