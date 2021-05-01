«С запашком»: участницы «Холостяка» приготовили борщ по необычному рецепту

Но рэпер блюдо не оценил.

В восьмой серии телепроекта «Холостяк» девушки поехали домой к Тимати. Их задачей было – приготовить борщ. Сначала красотки отправили в кастрюлю бараньи ребрышки вместе с целой луковицей. Это интересный вариант, потому что в основном борщ варят на говядине или свинине.

Как только мясо прокипело три часа – в бульон добавили картошку и капусту. Отдельно на сковороде зажарили мелко порезанный лук, тертую морковь и свеклу. После обжарки содержимое сковороды отправилось в кастрюлю.

Все это дело прокипело минут 20 и вуа-ля – борщ был готов!

Правда, борщ понравился не всем участницам «Холостяка». Любовь Лишневская, например, оказалась не ценителем баранины.

— Борщ с запашком получился, не люблю такое, — отметила блондинка.

— Вообще не соленый, — признался скромно Тимати, — главное не добавили.

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