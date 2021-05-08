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Стало известно, кто покинул шоу «Холостяк» на этой неделе

И это не Кристина Романова.

Стало известно, кто покинул шоу «Холостяк» на этой неделе
Кадр из шоу «Холостяк». Фото: ТНТ

На ТНТ продолжается шоу «Холостяк», в котором девушки из разных стран мира борются за внимание Тимати. Девятый выпуск получился жарким. Сначала рэпер пригласил моделей на свидание на яхту, куда также приехал его друг Максим Чернявский.

Потом молодые люди отправились в ночной клуб, где некоторые участницы изрядно перебрали алкогольных напитков. Например, Маша Лобанова напилась до такой степени, что не смогла сама дойти до машины, и Тимати пришлось ее нести на руках.

Другое громкое событие – возвращение Екатерины Сафаровой в проект. Красотка из Барселоны стала новой фавориткой холостяка, сбросив с пьедестала Алису Грабовую. Как будут развиваться события – увидим. Однако Алиса почувствовала, что у нее появилась серьезная конкурентка.

Не обошлось и без церемонии роз. Шоу «Холостяк» на этой неделе покинула Любовь Лишневская. Тимати признался, что видит в девушке только друга и отношения они вряд ли построят.

Напоследок, Тимур спросил Любу, кто, по ее мнению, подходит ему больше всех на «Холостяке». Девушка сказала, что никто из оставшихся.

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