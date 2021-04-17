«Прости»: Тимати вернул в «Холостяк» девушку, которую выгнал, а потом снова отправил ее домой

Тимати – творческий человек и это проявляется во всем. Рэпер стал главным героем популярного романтического шоу «Холостяк», в котором девушки из разных стран мира борются за его сердце.

В шестом выпуске Юнусов принял решение попрощаться с моделью Катей Голден. Музыкант посчитал, что девушка чрезмерно эмоциональная и им сложно выстраивать общение.

После совместного завтрака он посадил Катю в машину и отправил в аэропорт. Было видно, что Голден не ожидала такого развития событий. Она была растеряна и не успела ничего сказать холостяку.

— Это его решение, что я могу поделать, — сказала модель в машине со слезами на глазах.

Однако через некоторое время автомобиль с Голден вернулся на виллу, где живут остальные участницы шоу. Тимати встретил Катю и попросил остаться на проекте. Удивлению ее не было предела…

— Я была в шоке! Я забыла у него уточнить – какой еще он меня хочет увидеть на этом шоу? – отметила заплаканная Катя.

Остальные участницы «Холостяка» приняли Катю холодно. Некоторые надеялись, что она все же покинет проект.

Но и на этом холостяк не успокоился. На церемонии роз Тимати все же решил окончательно попрощаться с Катей Голден. Он не дал ей розу и повел к машине.

— Прости, — сказал Юнусов.

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