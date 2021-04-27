«Я очень хочу вернуться»: 16-летний финалист «Ну-ка, все вместе!» мечтает стать экспертом шоу

Гарик Забелян не дошел до первого места, но сумел заявить о своем таланте на всю страну.

16-летний фаворит шоу «Ну-ка, все вместе!» Гарик Забелян вышел в финал сезона, но до победы не дотянул. После итогового выпуска он ответил на вопросы Teleprogramma.pro и подвел итог своего пути в вокальном турнире.

«В целом я доволен своим выступлением, но понимаю, что мог бы выступить в разы лучше. Уверенности мне, и в правду, не хватило. 89 баллов — это очень даже прилично, ведь это всего лишь без 11 экспертов 100», — сказал юноша.

Он поделился, что слова Сергея Лазарева, сказанные о нем в финале, были очень приятными. Правда, паренек не слышал их в студии и узнал мнение популярного певца только во время просмотра выпуска по телевизору. Само шоу принесло Гарику бурю эмоций и новых друзей, с которыми он начал общаться на проекте.

«Я подружился с ребятами! Но у меня были фавориты в финале. Я всегда думал про себя, что если одержу победу не я и не Нуца (Бузаладзе. — Прим. авт.), с которой я подружился на репетиции, то ее одержит Сюзанна (Мелконян. — Прим. авт.)! Видите, я оказался прав», — рассказал Забелян.

Финалист добавил, что он не хочет расставаться с полюбившимся шоу и готов снова появиться в нем, можно даже не на сцене.

«Меня настолько затянул этот проект, что я очень хочу вернуться, но в качестве эксперта, например!» — сказал Гарик.

Напомним, что своим появлением в шоу 16-летний парень из Сочи произвел фурор: поднял всю сотню жюри и довел Филиппа Киркорова до слез.

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