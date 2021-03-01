«Я не зазнался»: 16-летний триумфатор шоу «Ну-ка, все вместе!» поделился эмоциями после выступления

Гарик Зебелян из Сочи рассказал сайту Teleprogramma.pro, что тронут лестными характеристиками в свой адрес от Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева.

Большую заявку на победу сделал накануне в первом же выпуске нового сезона шоу телеканала «Россия 1» «Ну-ка, все вместе!» юный вокалист из города Сочи Гарик Зебелян. 16-летний исполнитель феерично исполнил хит неподражаемой Селин Дион I Wanna Run To You и привел в восторг всех без исключения экспертов шоу.

Гарик поднял всю сотню, а Филипп Киркоров после его выступления прослезился и дал высокую оценку парню, заявив, что тот невероятно талантлив. Поп-короля отечественной сцены поддержал и Сергей Лазарев.

В беседе с Teleprogramma.pro Гарик Зебелян признался, что был невероятно тронут реакцией знаменитостей на свое выступление. А фурор, который он произвел, расценивает как еще большую ответственность, ведь планка поднята слишком высоко.

«Если честно, я не ожидал получить столько лестных комментариев от Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева, — поделился Гарик Зебелян с Teleprogramma.pro. — Мне было очень приятно. Но я ни в коем случае не зазнался и не перестал работать над собой. Наоборот, стал делать это с удвоенным рвением. Да, сейчас я переживаю, как выступлю в финале, потому что я не могу опустить планку ниже. Передо мной стоит максимальная задача: покорить всех сто экспертов. Повторюсь, было очень волнительно, но я смог справится с задачей. Тем более, я ощутил мощную поддержку тех, кто начал вставать со своих мест».

Продюсер Гарика Зебеляна Татьяна Тур призналась, что заранее была уверена в успехе вокалиста.

«Не было даже сомнений, что что-то может пойти не так. Он реально необычный: у него огромный диапазон и харизма, поэтому я абсолютно была уверена, что встанет вся сотня», — поделилась Татьяна Тур с Teleprogramma.pro.

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