«Филипп плачет»: 16-летний вокалист поднял всю сотню и довел Киркорова до слез

На телеканале «Россия» в это воскресенье, 28 февраля, стартовал третий сезон популярного шоу «Ну-ка, все вместе!». Проект сразу же ознаменовался сенсацией. Вся стена поднялась во время выступления 16-летнего вокалиста из города Сочи Гарика Зебеляна.

Юноша, почти не волнуясь, предстал перед сотней именитых артистов — членов жюри. По мере того, как Гарик исполнял хит Уитни Хьюстон Run to you, судьи поднимались со своих мест, тем самым отдавая вокалисту свои голоса. К концу номера стояли все сто человек.

«Сенсация! — прокричал ведущий шоу Николай Басков. — 16-летний исполнитель набирает сто голосов. Это невероятно! Нереально — встали все! Первый выпуск, и у нас стоит вся стена».

«Филипп плачет. Гарик, что ты делаешь?» — прокричал Сергей Лазарев, а камера показала Киркорова, вытирающего слезы.

Филипп Киркоров признался, что тронут исполнением юного вокалиста.

«У меня мурашки, — заявил король поп-сцены. — Я же сразу сказал, когда он вышел, что это необычный мальчик. У меня чуйка. От него исходит свет, от него исходит талант. Ты потрясающе поешь. Ты такой светлый! Пусть это потрясающая сцена станет для тебя трамплином для большого будущего!»

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