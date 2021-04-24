Денис Клявер: «В маске Неваляшки меня подозревают небезосновательно»

Певец прокомментировал слухи о том - может ли он принимать участие в популярном шоу «Маска».

На НТВ продолжается популярное шоу «Маска», в котором артисты надевают костюмы ростовых кукол и поют. Задача жюри – угадать, кто прячется в том или ином образе.

Нас месте судей – Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Александр Ревва и Регина Тодоренко. Каждый выпуск они гадают – кто выступает в маске Зайца, или Змеи, Ламы или Неваляшки.

Кстати, про Неваляшку. Сначала члены жюри и телезрители были уверены, что в этом костюме прячется Юрий Гальцев. Это самая популярная версия. Но не у всех. Поклонники проекта также считают, что Неваляшкой может быть певец Денис Клявер.

Журналисты Teleprogramma.pro позвонили артисту, чтобы спросить – так ли это на самом деле. Конечно, мы понимаем, что проект – секретный, у участников – контракты, согласно которым они не имеют права рассекречивать свой образ до вылета из «Маски». Однако комментарий получить мы все равно должны были.

Клявер признался, что он смотрит шоу «Маска». По его мнению, это уникальная программа, в которой все сделано на высшем уровне.

— Я бы с удовольствием принял участие в этой программе, — говорит Клявер Teleprogramma.pro. – Я знаю, что в Неваляшке подозревают меня, но небезосновательно. Месяца полтора назад я встретил Валерию. Она на меня долго смотрела и спросила: «А ты точно не Неваляшка?» Но, кстати, многие думают, что я и Заяц. Так что, с одной стороны, я вроде как и принимаю участие в этом шоу, а с другой – я не могу вам сказать, вы же знаете о контракте программы.

Кто же на самом деле скрывается под маской Неваляшки – мы скоро увидим. Смотрите шоу «Маска» по воскресеньям, на канале НТВ.

Смотрите также: