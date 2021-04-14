«Знает только продюсер телеканала»: Юрий Гальцев отреагировал на подозрения, что он Неваляшка в шоу «Маска»

В шоу «Маска» телеканала НТВ осталось всего шесть участников. Круг сужается, а дискуссии по поводу того, кто же из знаменитостей замаскирован в том или ином костюме, становятся все жарче и предметнее.

Судьи проекта не раз высказывали свои предположения о том, что в маске Неваляшки может выступать артист юмористического жанра Юрий Гальцев. Впрочем, не исключается, что это может быть любой другой актер, филигранно маскирующийся под Гальцева.

Споры о том, кто же Неваляшка были и во время вечеринки в особняке председателя судейской коллегии «Маски» Филиппа Киркорова. На версии о Гальцеве настаивал, в частности, телеведущий Андрей Малахов. Юрий Николаевич отреагировал на эту дискуссию, заявив, что это вопрос из разряда вечных.

«Вечные вопросы, — написал юморист в Instagram. — Кто в черном ящике? Какую шкатулку выбрать? Кто Неваляшка? Какое вино лучше? Это четыре вопроса, сотворенные мирозданием, ответ на которые знает только продюсер телеканала».

Напомним, в минувшем выпуске шоу «Маска» был разоблачен Белый Орел. Им оказался Маар Тишман, который искусно маскировался — пел не своим голосом и ходил на полусогнутых ногах.

В итоге, ни жюри, ни поклонники проекта ни разу не заподозрили Марка Тишмана в участии в «Маске».

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