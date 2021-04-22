Расстроенная участница шоу «Холостяк» не вернулась на виллу после свидания

Тимати готовил для девушки сюрприз, однако преподнести его красавице так и не смог.

В новом выпуске шоу «Холостяк» на ТНТ от 24 апреля участниц и зрителей проекта ждет пропажа. Одна из девушек не вернется на виллу после ночного свидания с Тимати, и никто не будет знать, что с ней случилось. Неужели претендентка на сердце звезды вылетела из гонки прямо во время романтической встречи?

Организаторы шоу приоткрыли тайну: Тимур решил сделать участнице особый подарок, но закон Дубая помешал преподнести его, причем это стало неожиданностью и для холостяка, и для съемочной группы. Девушка ушла со свидания в расстроенных чувствах. Но почему же она не вернулась на виллу?

Об этом зрители узнают в новом выпуске, в котором также будут гонки по пустыне на внедорожнике, самая высокая точка Дубая, покупка роскошного мотоцикла и отказ одной из участниц получать розу от Тимати.

Смотрите шоу «Холостяк» – в субботу, 24 апреля, в 22:00 на канале ТНТ.

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