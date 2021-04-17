Тимати выгнал из «Холостяка» одну из девушек сразу после завтрака

На прошлой цветочной церемонии Тимати подарил трем участницам «Холостяка» по одно черной розе. Это означало, что девушки пойдут на свидание с рэпером, но для кого-то из них оно окажется последним.

Жребий выпал Кате Голден, Ларе Лепп и Кристине Кустовой. В начале шестой серии красотки отправились с холостяком на необычный завтрак на высоте. Их посадили за стол есть суши и подняли на большую высоту.

— А ты знал, что нас остальные девушки считают мегерами? – неожиданно заявила Кристина Кустова.

— Серьезно? То есть у вас сколотилась так называемая банда? – пошутил Тимати.

Юнусов признался, что изначально хотел попрощаться в субботу с Кристиной Кустовой. Однако, разговорившись с ней за завтраком, он принял решение отправить домой Катю Голден.

— У нее все кипит внутри, она себя еле сдерживает, — пояснил Тимати.

Рэпер поблагодарил девушку за участие и посадил в машину. Катя не успела ему ничего сказать. Было видно, что она растеряна.

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