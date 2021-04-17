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Тимати выгнал из «Холостяка» одну из девушек сразу после завтрака

Шестая серия популярного проекта началась жарко.

Тимати выгнал из «Холостяка» одну из девушек сразу после завтрака
Кадр из шоу «Холостяк». Фото: ТНТ

На прошлой цветочной церемонии Тимати подарил трем участницам «Холостяка» по одно черной розе. Это означало, что девушки пойдут на свидание с рэпером, но для кого-то из них оно окажется последним.

Жребий выпал Кате Голден, Ларе Лепп и Кристине Кустовой. В начале шестой серии красотки отправились с холостяком на необычный завтрак на высоте. Их посадили за стол есть суши и подняли на большую высоту.

— А ты знал, что нас остальные девушки считают мегерами? – неожиданно заявила Кристина Кустова.

— Серьезно? То есть у вас сколотилась так называемая банда? – пошутил Тимати.

Юнусов признался, что изначально хотел попрощаться в субботу с Кристиной Кустовой. Однако, разговорившись с ней за завтраком, он принял решение отправить домой Катю Голден.

— У нее все кипит внутри, она себя еле сдерживает, — пояснил Тимати.

Рэпер поблагодарил девушку за участие и посадил в машину. Катя не успела ему ничего сказать. Было видно, что она растеряна.

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